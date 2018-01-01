Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
4
6
9
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
26
2
4
88
22
66
80
32
24
5
3
63
24
39
77
32
22
6
4
57
19
38
72
31
15
13
3
53
22
31
58
32
17
6
9
68
35
33
57
32
14
9
9
59
43
16
51
32
14
6
12
51
45
6
48
32
13
8
11
48
42
6
47
32
13
8
11
53
32
21
47
32
11
9
12
43
38
5
42
32
12
3
17
61
53
8
39
32
10
6
16
40
57
-17
36
32
9
7
16
40
56
-16
34
32
7
4
21
27
79
-52
25
32
4
6
22
28
89
-61
18
31
4
4
23
38
107
-69
16
32
3
4
25
26
80
-54
13
Команда
1
4
7
9
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
13
1
2
49
11
38
40
16
13
1
2
28
7
21
40
16
11
3
2
29
14
15
36
16
10
5
1
34
10
24
35
16
10
2
4
34
18
16
32
16
10
2
4
32
16
16
32
16
8
5
3
30
17
13
29
16
8
4
4
32
18
14
28
16
7
6
3
27
10
17
27
16
7
4
5
22
16
6
25
16
7
2
7
34
24
10
23
16
6
5
5
27
21
6
23
16
6
2
8
22
30
-8
20
15
4
3
8
20
41
-21
15
16
4
2
10
16
38
-22
14
16
2
4
10
13
39
-26
10
16
2
2
12
19
45
-26
8
Команда
2
5
6
8
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
13
2
1
34
10
24
41
16
13
1
2
39
11
28
40
16
9
5
2
29
12
17
32
16
7
4
5
36
19
17
25
15
5
8
2
19
12
7
23
16
6
4
6
29
26
3
22
16
6
2
8
19
27
-8
20
16
6
2
8
26
22
4
20
16
4
5
7
21
22
-1
17
16
5
1
10
27
29
-2
16
16
4
4
8
18
27
-9
16
16
3
6
7
14
24
-10
15
16
3
2
11
13
35
-22
11
16
3
2
11
11
41
-30
11
16
2
2
12
15
50
-35
8
16
1
2
13
7
35
-28
5
16
0
1
15
18
66
-48
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире