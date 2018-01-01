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Краснодар-3
Результаты
Краснодар-3 - результаты матчей
Краснодар
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Сайт:
http://https://www.fckrasnodar.ru/
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Расписание
Таблица
Россия. ПФЛ. Группа 1. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2018/2019
15.06 | 17:00
Биолог-Новокубанск
5 : 1
Краснодар-3
09.06 | 17:00
Краснодар-3
3 : 0
Ессентуки
02.06 | 18:00
Кубань Холдинг
1 : 2
Краснодар-3
25.05 | 15:00
Динамо Ставрополь
3 : 1
Краснодар-3
21.05 | 17:00
Краснодар-3
0 : 3
Легион
15.05 | 15:00
СКА-Ростов
1 : 1
Краснодар-3
10.05 | 16:00
Краснодар-3
1 : 0
Дружба
04.05 | 15:00
Форте
0 : 0
Краснодар-3
27.04 | 15:00
Краснодар-3
3 : 1
Машук-КМВ
21.04 | 13:00
Туапсе
2 : 1
Краснодар-3
15.04 | 15:00
Краснодар-3
2 : 2
Интер
10.04 | 16:00
Кубань
1 : 0
Краснодар-3
04.04 | 14:00
Краснодар-3
0 : 1
Динамо Мх
25.03 | 14:00
Краснодар-3
1 : 1
Анжи
20.03 | 15:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Краснодар-3
12.03 | 14:00
Краснодар-3
0 : 2
Черноморец
07.03 | 14:00
Ессентуки
1 : 3
Краснодар-3
19.11 | 16:30
Краснодар-3
1 : 5
Кубань Холдинг
07.11 | 14:00
Легион
2 : 0
Краснодар-3
30.10 | 13:00
Краснодар-3
0 : 3
СКА-Ростов
25.10 | 16:00
Дружба
1 : 4
Краснодар-3
22.10 | 14:30
Краснодар-3
5 : 3
Туапсе
16.10 | 15:00
Краснодар-3
1 : 3
Форте
11.10 | 16:00
Машук-КМВ
3 : 0
Краснодар-3
27.09 | 17:00
Интер
1 : 1
Краснодар-3
19.09 | 17:00
Краснодар-3
0 : 1
Кубань
13.09 | 15:30
Динамо Мх
4 : 2
Краснодар-3
07.09 | 18:00
Краснодар-3
1 : 3
Динамо Ставрополь
28.08 | 16:00
Анжи
1 : 1
Краснодар-3
23.08 | 18:00
Краснодар-3
3 : 2
Спартак-Нальчик
15.08 | 15:00
Черноморец
1 : 0
Краснодар-3
09.08 | 19:00
Краснодар-3
1 : 0
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