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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Туапсе - Краснодар-3
Туапсе - Краснодар-3: обзор матча 21 апреля 2021
Туапсе
21.04.2021, среда, 13:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 25 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар-3
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Туапсе - Краснодар-3
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Чайка
5 : 0
05.06.2022
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Туапсе
0 : 4
30.05.2022
Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Машук-КМВ
1 : 3
22.05.2022
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Туапсе
0 : 5
16.05.2022
Легион
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 0
12.05.2022
Туапсе
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
5 : 1
15.06.2021
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур
Краснодар-3
3 : 0
09.06.2021
Ессентуки
Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур
Кубань Холдинг
1 : 2
02.06.2021
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 21 тур
Динамо Ставрополь
3 : 1
25.05.2021
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 30 тур
Краснодар-3
0 : 3
21.05.2021
Легион
Информация о матче
Стадион:
МБУ школы № 6
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Туапсе
Краснодар-3
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Локомотив» забил девять голов «Туапсе» в товарищеской встрече
2021.03.27 15:55
5
Во время матча ПФЛ мяч уплыл в Черное море
2020.11.08 00:35
2
«Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками
2020.09.22 20:08
4
Вратарь «Краснодара-3» Адамов на 94 минуте в меньшинстве забил победный гол в матче ПФЛ с «Интером»
2019.10.04 20:58
10
«Локомотив» забил девять голов «Туапсе» в товарищеской встрече
2021.03.27 15:55
5
Во время матча ПФЛ мяч уплыл в Черное море
2020.11.08 00:35
2
«Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками
2020.09.22 20:08
4
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Вратарь «Краснодара-3» Адамов на 94 минуте в меньшинстве забил победный гол в матче ПФЛ с «Интером»
2019.10.04 20:58
10
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