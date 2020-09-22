«Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками

В состоявшемся накануне матче седьмого тура первой группы ПФЛ «Туапсе» – СКА (1:1) хозяева обошлись без запасных. Они прибыли на встречу в количестве 11 игроков, которые и вышли на поле.

Однако после игры было выяснено, что «Туапсе» нарушил регламент: на поле было два незаявленных футболиста, которые выступали под номерами заявленных, но отсутствующих. Фото телеграм-канала «Мутко против» доступно ниже.