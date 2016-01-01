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    «Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками

    В состоявшемся накануне матче седьмого тура первой группы ПФЛ «Туапсе»СКА (1:1) хозяева обошлись без запасных. Они прибыли на встречу в количестве 11 игроков, которые и вышли на поле.

    Однако после игры было выяснено, что «Туапсе» нарушил регламент: на поле было два незаявленных футболиста, которые выступали под номерами заявленных, но отсутствующих. Фото телеграм-канала «Мутко против» доступно ниже.

    • Для «Туапсе» текущий сезон дебютный в ПФЛ.
    • Команда после пройденной дистанции набрала одно очко.
    • СКА идет пятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      33нск 45 минут назад

      как по мне, это они и есть, только местами их перепутали)

      2
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      ...
      Рейтинг: +41

      bob2-77 > 33нск 22 минуты назад

      тоже так причудилось.Вроде похожи

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