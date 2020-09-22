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  • «Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками

«Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками

22 сентября 2020, 20:08
4

В состоявшемся накануне матче седьмого тура первой группы ПФЛ «Туапсе»СКА (1:1) хозяева обошлись без запасных. Они прибыли на встречу в количестве 11 игроков, которые и вышли на поле.

Однако после игры было выяснено, что «Туапсе» нарушил регламент: на поле было два незаявленных футболиста, которые выступали под номерами заявленных, но отсутствующих. Фото телеграм-канала «Мутко против» доступно ниже.

  • Для «Туапсе» текущий сезон дебютный в ПФЛ.
  • Команда после пройденной дистанции набрала одно очко.
  • СКА идет пятым.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. ПФЛ. Группа 1 Туапсе СКА-Ростов
Комментарии (4)
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33нск
1600795197
как по мне, это они и есть, только местами их перепутали)
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MDAR
1600800305
Надо фото поменять местами и все будет в порядке. Чё за хрень придумали.
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zhozefina.lewa
1600801472
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