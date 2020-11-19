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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-3 - Кубань Холдинг
Краснодар-3 - Кубань Холдинг: обзор матча 19 ноября 2020
Краснодар-3
19.11.2020, четверг, 16:30
Россия. ПФЛ. Группа 1, 16 тур
1 : 5
Завершен
Кубань Холдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Краснодар-3 - Кубань Холдинг
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
5 : 1
15.06.2021
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур
Краснодар-3
3 : 0
09.06.2021
Ессентуки
Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур
Кубань Холдинг
1 : 2
02.06.2021
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 21 тур
Динамо Ставрополь
3 : 1
25.05.2021
Краснодар-3
Россия. ПФЛ. Группа 1, 30 тур
Краснодар-3
0 : 3
21.05.2021
Легион
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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Краснодар-3
Кубань Холдинг
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2019.10.04 20:58
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