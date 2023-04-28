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Команды
Ессентуки
Ессентуки
Ессентуки
Стадион:
Ессентуки-Арена
Сайт:
http://фкессентуки.рф/
Новости
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Таблица
Пост
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
2023.04.28 13:40
14
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
2023.04.28 07:42
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
2023.04.26 18:55
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
2023.04.26 17:09
2
Во Второй лиге раскрыли договорной матч: игроки пожизненно отстранены от футбола
2023.04.26 16:42
2
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
2023.04.12 17:52
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2023.04.12 13:37
Президент ФНЛ прокомментировал поражение «Ессентуков» со счетом 0:15
2023.04.08 20:47
1
«Ессентуки» закроются после поражения со счетом 0:15 («Матч ТВ»)
2023.04.08 20:30
«Ессентуки» прокомментировали поражение со счетом 0:15
2023.04.08 19:56
3
Во Второй лиге матч закончился со счетом 15:0: было 4 хет-трика
2023.04.08 17:15
12
РФС отстранил судью и игрока «Ессентуков» за ставки
2022.11.11 21:43
Третий любительский клуб вышел в 1/128 финала Кубка России
2022.08.17 19:35
ФНЛ начала проверку в связи с дракой после матча «Ессентуки» – СКА
2022.05.12 22:15
Видео
Футболисты «Ессентуков» из ФНЛ-2 подрались с фанатами ростовского СКА
2022.05.12 20:45
1
Товарищеский матч. «Урал» забил семь голов «Ессентукам», у Бикфалви хет-трик
2021.11.14 17:02
2
ФНЛ-2. «Чайка» забила девять голов «Ессентукам», воспитанник «Спартака» Володкин сделал дубль
2021.08.20 19:51
2
Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках
2021.05.04 21:54
1
Главные новости
Фото
Пуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
2
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
11
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
6
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
3
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
2
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
8
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
16
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
1
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
4
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