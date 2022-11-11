- 11 ноября 2022
- 21:43 РФС отстранил судью и игрока «Ессентуков» за ставки
- 17 августа 2022
- 19:35 Третий любительский клуб вышел в 1/128 финала Кубка России
- 12 мая 2022
- 22:15 ФНЛ начала проверку в связи с дракой после матча «Ессентуки» – СКА
- 20:45 Видео Футболисты «Ессентуков» из ФНЛ-2 подрались с фанатами ростовского СКА 1
- 14 ноября 2021
- 17:02 Товарищеский матч. «Урал» забил семь голов «Ессентукам», у Бикфалви хет-трик 2
- 20 августа 2021
- 19:51 ФНЛ-2. «Чайка» забила девять голов «Ессентукам», воспитанник «Спартака» Володкин сделал дубль 2
- 4 мая 2021
- 21:54 Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках 1