Футболисты «Ессентуков» из ФНЛ-2 подрались с фанатами ростовского СКА

Матч 30-го тура ФНЛ-2 между «Ессентуками» и ростовским СКА (1:2) завершился дракой.

Конфликт произошел между футболистами и болельщиками.

В конце игры арбитр назначил пенальти в ворота «Ессентуков», который реализовал полузащитник СКА Дмитрий Коробов. Этот гол стал победным.

Игроки «Ессентуков» были недовольны решением рефери и спорили с ним, а, уходя с поля, они вступили в словесную перепалку с фанатами СКА.

В итоге инцидент перерос в драку, которую удалось остановить благодаря усилиям стюардов, судей и тренеров.

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