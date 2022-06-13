В московском «Кайрате» подтвердили ликвидацию клуба

Из-за финансовых проблем московский «Кайрат» прекращает свое существование, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Причиной закрытия клуба стала невозможность сформировать достаточный бюджет на следующий сезон. У владельца клуба в Казахстане непростая ситуация, о которой ранее и так много говорилось в прессе, как Казахстанской, так и Российской.

К сожалению, также не получилось найти спонсоров с необходимым бюджетом. Казахстанские ребята вернулись домой после заключительного матча и будут общаться с Кайратом. Остальные ребята или вернутся в свои клубы или будут искать новые.

В любом случае желаем всем больших успехов! Хотим поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона.

Суровая реальность такова, что прекрасные начинания могут быстро заканчиваться. Каждый станет сильнее и опытнее», – говорится в заявлении.