Московский «Кайрат» может прекратить существование из-за ареста спонсора

Журналист Сергей Райлян высказался о перспективах московского «Кайрата» после ареста главного акционера клуба Кайрата Боранбаева.

— Что ждет в следующем сезоне московский «Кайрат» из ФНЛ-2?

— Одна из идей Кайрата Боранбаева, которой он сильно увлекся. Не исключено, что это связано с коммерческими интересами, но президент «Кайрата» очень хотел иметь команду в России. Получилось. Молодежь теперь может попробовать себя в футболе другой страны.

Но из всех проектов Боранбаева этот в наибольшей степени зависит от его денег и, соответственно, первый кандидат на закрытие, если до такого дойдет.

15 марта Боранбаев был задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу в Алматы.

Суд арестовал его на 2 месяца.

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