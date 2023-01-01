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Московский «Кайрат» может прекратить существование из-за ареста спонсора

Журналист Сергей Райлян высказался о перспективах московского «Кайрата» после ареста главного акционера клуба Кайрата Боранбаева.

— Что ждет в следующем сезоне московский «Кайрат» из ФНЛ-2?

— Одна из идей Кайрата Боранбаева, которой он сильно увлекся. Не исключено, что это связано с коммерческими интересами, но президент «Кайрата» очень хотел иметь команду в России. Получилось. Молодежь теперь может попробовать себя в футболе другой страны.

Но из всех проектов Боранбаева этот в наибольшей степени зависит от его денег и, соответственно, первый кандидат на закрытие, если до такого дойдет.

  • 15 марта Боранбаев был задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу в Алматы.
  • Суд арестовал его на 2 месяца.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16199

    paracetamol 3 часа назад

    На бандитских бабках долго не протянешь!

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