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  • Игрокам московского «Кайрата» сообщили о ликвидации клуба. Он просуществовал год

Игрокам московского «Кайрата» сообщили о ликвидации клуба. Он просуществовал год

11 июня 2022, 17:15
1

Клуб ФНЛ-2 «Кайрат» прекращает существование. Команда базировалась в Москве.

«После матча заключительного тура ФНЛ-2 с командой «Динамо-2» футболистам московского «Кайрата» было объявлено о том, что в следующем сезоне этот клуб участия не примет, проект «Кайрат Москва» прекращает существование.

Все арендованные россияне вернутся в свои команды, а казахстанцы – на родину», – сообщил источник.

  • 15 марта владелец клуба Кайрат Боранбаев был задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу в Алматы.
  • Суд арестовал его на 2 месяца.
  • Московский «Кайрат» просуществовал год.

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Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Казахстан. Премьер-лига Кайрат
Комментарии (1)
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Hoahin
1654980461
Не долго фраер танцевал
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