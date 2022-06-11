Игрокам московского «Кайрата» сообщили о ликвидации клуба. Он просуществовал год

Клуб ФНЛ-2 «Кайрат» прекращает существование. Команда базировалась в Москве.

«После матча заключительного тура ФНЛ-2 с командой «Динамо-2» футболистам московского «Кайрата» было объявлено о том, что в следующем сезоне этот клуб участия не примет, проект «Кайрат Москва» прекращает существование.

Все арендованные россияне вернутся в свои команды, а казахстанцы – на родину», – сообщил источник.