Спасительный гол вратаря во Второй лиге

В матче Второй лиги вратарь забил гол.

Редкое футбольное явление состоялось в матче 5-го тура группы 2 Второй лиги Б «Балтика-2» – «Луки-Энергия» (1:1).

На 90+6 минуте у гостей сравнял счет вратарь Дмитрий Саганович. Он забил головой, прибежав в чужую штрафную на угловой.

«Луки-Энергия» теперь занимают четвертое место. Калининградцы отстают от первой строчки на три очка.