Спасительный гол вратаря во Второй лиге

В матче Второй лиги вратарь забил гол.
Редкое футбольное явление состоялось в матче 5-го тура группы 2 Второй лиги Б «Балтика-2» – «Луки-Энергия» (1:1).
На 90+6 минуте у гостей сравнял счет вратарь Дмитрий Саганович. Он забил головой, прибежав в чужую штрафную на угловой.
«Луки-Энергия» теперь занимают четвертое место. Калининградцы отстают от первой строчки на три очка.
- 27-летний Саганович пришел в «Луки-Энергия» в январе. Это был трансфер свободным агентом из «Машука-КМВ».
- Саганович – воспитанник астраханского футбола. На его счету 83 матча за «Волгарь», 73 пропущенных гола.
- За «Луки-Энергия» у Сагановича 3 матча, 2 пропущенных гола.
Источник: «Бомбардир»