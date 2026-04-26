Спасительный гол вратаря во Второй лиге

Сегодня, 22:01

В матче Второй лиги вратарь забил гол.

Редкое футбольное явление состоялось в матче 5-го тура группы 2 Второй лиги Б «Балтика-2»«Луки-Энергия» (1:1).

На 90+6 минуте у гостей сравнял счет вратарь Дмитрий Саганович. Он забил головой, прибежав в чужую штрафную на угловой.

«Луки-Энергия» теперь занимают четвертое место. Калининградцы отстают от первой строчки на три очка.

  • 27-летний Саганович пришел в «Луки-Энергия» в январе. Это был трансфер свободным агентом из «Машука-КМВ».
  • Саганович – воспитанник астраханского футбола. На его счету 83 матча за «Волгарь», 73 пропущенных гола.
  • За «Луки-Энергия» у Сагановича 3 матча, 2 пропущенных гола.

Еще по теме:
«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства 1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду 16
Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Луки-Энергия Балтика-2 Саганович Дмитрий
Главные новости
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ахматом»
22:50
Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ
22:39
7
Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
22:23
2
Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»
22:16
Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»
22:10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
21:44
8
«Црвена Звезда» со Станковичем выиграла чемпионат Сербии
21:37
5
РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару»
21:27
60
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
21:23
3
Интервью Евсеева после матча «Динамо Мх» с «Краснодаром»
21:20
6
Все новости
Все новости
ВидеоСпасительный гол вратаря во Второй лиге
22:01
«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря
17 апреля
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства
11 апреля
1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду
8 апреля
16
ВидеоИгроки российского клуба публично попросили о помощи
5 апреля
11
Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона
3 апреля
6
Фанаты клуба Второй лиги собирают деньги для команды
1 апреля
2
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
ФотоОпределилось будущее клуба из Химок
20 марта
ФотоПетербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
ВидеоИгроки российского клуба вытолкнули застрявший в снегу автобус
14 февраля
2
В России может закрыться клуб, выступавший в финале еврокубка
13 февраля
14
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
В Санкт-Петербурге внезапно закрывают футбольный клуб
2 февраля
21
Российский клуб вынужден избегать поездок по платным трассам
24 января
1
Назван российский клуб, куда переходят «от безысходности»
24 января
4
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
Фото«Муром» из Второй лиги подписал 2-кратного чемпиона России с опытом ЛЧ
21 января
7
ФотоТренер из системы «Динамо» возглавил «Спартак-2»
2025.12.31 15:08
2
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
Бывший клуб РПЛ может потерять профессиональный статус
2025.12.01 13:30
Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты
2025.11.24 11:58
2
Еще один клуб Второй лиги столкнулся с финансовыми проблемами
2025.11.13 19:19
Реакция Парфенова на возвращение «Тосно» в профессиональный футбол
2025.10.21 19:07
«Тосно» объявил о возвращении в профессиональный футбол
2025.10.21 15:30
5
ВидеоСамый молодой игрок в истории «Спартака-2» отдал ассист в дебютном матче
2025.10.13 19:00
Судью во Второй лиге намеком сравнили с дятлом и пингвином
2025.10.06 11:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
