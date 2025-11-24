Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты

В раменском «Леон Сатурне» продолжаются финансовые затруднения.
«Боссы раменского «Сатурна» вместо выплаты долгов по зарплате футболистам анонсировали появление второй команды. Из-за задержек игроки вынуждены работать таксистами и доставщиками еды.
Футболисты тренируются в штатном режиме на базе в Кратово. В то же время игроки после тренировок подрабатывают кто где – одни таксуют, другие развозят пиццу и продукты. Чтобы обеспечивать семьи и в целом оставаться на плаву», – написал источник.
- В минувшем сезоне Второй лиги «Леон Сатурн» финишировал на 7-м месте в группе.
- В 2008 году команда дошла до финала Кубка Интертото.
- В высшем дивизионе России «Леон Сатурн» был в 1999-2010 годах.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»