Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты

В раменском «Леон Сатурне» продолжаются финансовые затруднения.

«Боссы раменского «Сатурна» вместо выплаты долгов по зарплате футболистам анонсировали появление второй команды. Из-за задержек игроки вынуждены работать таксистами и доставщиками еды.

Футболисты тренируются в штатном режиме на базе в Кратово. В то же время игроки после тренировок подрабатывают кто где – одни таксуют, другие развозят пиццу и продукты. Чтобы обеспечивать семьи и в целом оставаться на плаву», – написал источник.