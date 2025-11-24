Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты

Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты

Сегодня, 11:58
1

В раменском «Леон Сатурне» продолжаются финансовые затруднения.

«Боссы раменского «Сатурна» вместо выплаты долгов по зарплате футболистам анонсировали появление второй команды. Из-за задержек игроки вынуждены работать таксистами и доставщиками еды.

Футболисты тренируются в штатном режиме на базе в Кратово. В то же время игроки после тренировок подрабатывают кто где – одни таксуют, другие развозят пиццу и продукты. Чтобы обеспечивать семьи и в целом оставаться на плаву», – написал источник.

  • В минувшем сезоне Второй лиги «Леон Сатурн» финишировал на 7-м месте в группе.
  • В 2008 году команда дошла до финала Кубка Интертото.
  • В высшем дивизионе России «Леон Сатурн» был в 1999-2010 годах.

Еще по теме:
Еще один клуб Второй лиги столкнулся с финансовыми проблемами
Сергеев – в одном голе от бомбардирского рекорда Кубка России
Судью во Второй лиге намеком сравнили с дятлом и пингвином 1
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Россия. Премьер-лига Леон Сатурн
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1763980421
Вот он - мир капитализма . Каждый выживает в одиночку , или при помощи меценатов , которые не хотят связываться с Государством , в силу нашего коррумпированного правосудия , к которому как обратишься , так сразу и обнищаешь . Всем удачи .
Ответить
Главные новости
Дзюба повторил достижение Лоськова
13:45
Определено место прощания с Симоняном
12:51
Российский игрок отказался от зарплаты в 120 миллионов долларов в год: «Не деньги правят всем»
12:26
15
Реакция Карпина на смерть Симоняна
12:21
Стало известно, какой несчастный случай стал причиной смерти 99-летнего Симоняна
12:17
4
Видео«Спартак» не разместил информацию о смерти Симоняна на главном билборде стадиона – там крутят рекламу
11:47
12
ФотоСпартаковец стал лучшим игроком матча «Локомотив» – «Краснодар»
11:41
7
Первый комментарий КДК по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
11:27
8
Заявление «Фратрии» по поводу смерти Симоняна
10:44
3
«Зенит» не упомянул «Спартак» в заявлении о смерти Симоняна
10:37
12
Все новости
Все новости
Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты
11:58
1
Еще один клуб Второй лиги столкнулся с финансовыми проблемами
13 ноября
Реакция Парфенова на возвращение «Тосно» в профессиональный футбол
21 октября
«Тосно» объявил о возвращении в профессиональный футбол
21 октября
13
ВидеоСамый молодой игрок в истории «Спартака-2» отдал ассист в дебютном матче
13 октября
Судью во Второй лиге намеком сравнили с дятлом и пингвином
6 октября
1
Реакция Аршавина на досрочную победу «Зенита-2» во Второй лиге
29 сентября
Фото«Зенит-2» выиграл турнир во Второй лиге и завоевал право на повышение в классе
28 сентября
1
Фото«Спартак-2» получил нового тренера вместо Комбарова
17 июля
1
Комбаров покинул «Спартак-2» и пойдет на повышение
17 июля
4
ФотоВладимирское «Торпедо» уволило чемпиона России в составе ЦСКА
24 июня
2
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
22 июня
«Зенит-2» застрял в Иркутске из-за атаки БПЛА
1 июня
2
ВидеоГлушаков забил «Спартаку-2» Комбарова
22 марта
1
ФотоПетербургское «Динамо» подписало чемпиона России в составе «Зенита»
24 января
4
«Сатурн» назначил главного тренера с опытом РПЛ
23 января
1
Курировать работу «Сатурна» начнет известный агент
22 января
Широков покинет «Сатурн»
22 января
2
Стал известен будущий главный тренер «Зенита-2»
2024.12.24 13:28
Широков покидает клуб из Второй лиги: «Открыт для предложений»
2024.12.06 16:04
1
Врачи команды Второй лиги спасли жизнь попавшему в ДТП водителю
2024.10.26 13:06
«Динамо-2» и «Динамо-Владивосток» выиграли турниры дивизиона Б Второй лиги вместе с кировским «Динамо»
2024.10.20 20:23
С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость
2024.10.14 12:50
3
ВидеоСудья ошибся в пользу «Спартака-2» в игре Второй лиги
2024.10.08 23:11
9
«Динамо Вг» – «Динамо СПб»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:08
«Спартак-2» – «Балтика-БФУ»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:04
«Леон Сатурн» – «Енисей-М»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:01
«Чертаново» – «Тверь»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 14:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 