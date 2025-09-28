«Зенит-2» выиграл турнир во Второй лиге и завоевал право на повышение в классе

«Зенит-2» в гостях обыграл «Динамо Вг» со счетом 3:0 в матче 25-го тура группы 2 дивизиона Б Второй лиги.

Благодаря этой победе над командой из Вологды петербургский клуб завоевал право выступать в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги следующей весной.

«Зенит-2» набрал в группе 2 65 очков после 24 матчей. Он стал недосягаем для «Динамо Вг», которое идет 2-м с 49 очками после 23 встреч. 3-е место в турнире сейчас занимает «Спартак-2» с 41 очком по итогам 24 поединков.