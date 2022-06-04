Лахиялов: «Анжи» – это достояние Дагестана. Обидно, что довели до потери профессионального статуса»

Бывший полузащитник «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал утрату клубом профессионального статуса.

«Я все эти годы был на связи с «Анжи». Примерно знал, какая обстановка в команде. С генеральным директором каждое лицензирование мы обсуждали какие-то проблемы. Я был в курсе дела. Был морально готов к этому событию.

Но всe равно, когда вчера пришла уже официальная новость, что «Анжи» объявляется банкротом — я расстроился. Всe-таки это не просто игрушка кого-то там. Несмотря на всe, что делали Керимов, Кадиев, Магомедов, мне кажется, что «Анжи» что-то большее — это достояние Республики Дагестан. Мне очень обидно за то, что произошло и довели до такого. Не поддержали команду, когда она была в тяжeлом положении», – сказал Лахиялов.