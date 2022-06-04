Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лахиялов: «Анжи» – это достояние Дагестана. Обидно, что довели до потери профессионального статуса»

Лахиялов: «Анжи» – это достояние Дагестана. Обидно, что довели до потери профессионального статуса»

4 июня 2022, 17:16
1

Бывший полузащитник «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал утрату клубом профессионального статуса.

«Я все эти годы был на связи с «Анжи». Примерно знал, какая обстановка в команде. С генеральным директором каждое лицензирование мы обсуждали какие-то проблемы. Я был в курсе дела. Был морально готов к этому событию.

Но всe равно, когда вчера пришла уже официальная новость, что «Анжи» объявляется банкротом — я расстроился. Всe-таки это не просто игрушка кого-то там. Несмотря на всe, что делали Керимов, Кадиев, Магомедов, мне кажется, что «Анжи» что-то большее — это достояние Республики Дагестан. Мне очень обидно за то, что произошло и довели до такого. Не поддержали команду, когда она была в тяжeлом положении», – сказал Лахиялов.

  • «Анжи» сейчас идет на 8-м месте в своей группе ФНЛ-2.
  • В прошлом десятилетии махачкалинцы участвовали в Лиге Европы.
  • Главное достижение в РПЛ – 3-е место в 2013 году.

Еще по теме:
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Месси мог оказаться в «Анжи» 12
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 Анжи
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1654358385
Слишком много родственников начинает кормиться вокруг футбола, когда там деньги появляются.!!!
Ответить
Главные новости
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
2
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
4
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
17
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
2
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
7
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
4
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
18
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Все новости
Все новости
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
Фото«Динамо» продало игрока в другой клуб РПЛ
31 июля
Фото«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Фото«Ахмат» арендовал еще одного новичка
19 февраля
Еще один клуб из Крыма заявился во Вторую лигу
17 февраля
7
Президент «Зари» сделал заявление о включении луганского клуба во Вторую лигу
16 февраля
2
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
14 февраля
25
Донецкий «Шахтер» будет играть во Второй лиге
12 февраля
17
Клуб с юга России объявил о смерти руководителя
7 февраля
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
Новичок Второй лиги из ЛНР ищет игроков по объявлению
24 января
1
Фото2 экс-спартаковца отправились работать в ЛНР
24 января
4
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
15 января
4
В Краснодарском крае неожиданно закрывают клуб
12 января
4
В Крыму появится еще один профессиональный клуб
11 января
2
«Сочи» официально объявил о закрытии команды
2025.12.27 17:04
7
Дубль клуба РПЛ могут закрыть после одного сезона
2025.12.10 08:24
ФотоКлуб из Краснодарского края внезапно закрыли
2025.12.01 13:21
1
Ростовский клуб близок к закрытию
2025.11.13 10:36
3
«Балтика» позвала на просмотр воспитанника «Зенита»
2025.11.10 13:30
1
Назван город, в котором «Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи
2025.11.05 21:48
4
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.11.05 14:48
7
Видео«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
На черноморском побережье появится еще один профессиональный клуб
2025.10.22 19:25
3
Заявление ФНЛ об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.10.15 18:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+