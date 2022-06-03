«Анжи» – о потере профессионального статуса: «Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче»

Пресс-служба «Анжи» оставила пост по случаю официальной потери профессионального статуса, которая наступит по окончании сезона ФНЛ-2.

«Анжи» получил отказ в лицензии для выступления в ФНЛ-2. В пятницу, 3 июня, апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон ФНЛ-2.

Отсутствие у клуба лицензии означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса.

Весь коллектив «Анжи» приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования и до последнего надеялся на положительный исход. Руководство клуба понимает причины отказа и адекватно оценивает финансовое состояние клуба. Для погашения имеющихся задолженностей было приложено максимум усилий. К сожалению, без поддержки спонсоров и партнеров, их оказалось недостаточно.

«Анжи» благодарит каждого, кто внес свой вклад в историю развития клуба. Спасибо всем, кто на протяжении многих лет был с любимой командой и преданно верил в лучшее. Мы говорим спасибо всем футболистам, тренерам, сотрудникам клуба и персоналу команды, которые с честью и достоинством представляли цвета «Анжи» на полях России и Европы.

Уважаемые болельщики! Без вас не было бы красивых игр, больших побед, истории, которую мы создавали вместе. Каждый из вас внес свой вклад в развитие любимого клуба. Вместе мы писали историю «Анжи». Вместе нам предстоит пережить тяжелейшую утрату. Сердце каждого сотрудника «Анжи» разбито вместе с вашим. Все наши мысли сегодня лишь о судьбе родного клуба.

Желто-зеленые, только благодаря вашей потрясающей поддержке нам удавалось достойно представлять честь и имя команды, герб и республику даже в самые тяжелые времена. Мы говорим спасибо каждому из вас. Низкий вам поклон.

Помните, пока имя «Анжи» остается в сердцах болельщиков – «Анжи» будет жить. Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче!

«Анжи» – это все мы. Семья «Анжи», – написал клуб.

«Анжи» сейчас идет на 8-м месте в своей группе ФНЛ-2.

В прошлом десятилетии махачкалинцы участвовали в Лиге Европы.

Главное достижение в РПЛ – 3-е место в 2013 году.

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