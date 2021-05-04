Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что четверо футболистов ПФЛ подозреваются в игре на тотализаторе.
«Четыре игрока ПФЛ подозреваются в игре на тотализаторе. Никита Абрамушкин («Коломна»), Расул Бостанов («Интер» Черкесск), Андрей Золотов и Дмитрий Зорников (оба – «Ессентуки»). Будем рассматривать это дело в конце мая – начале июня», – сказал Андреев.
- Ранее РФС подозревал в игре на ставках футболистов «Тамбова» Александра Еркина и Дмитрия Германа.
- Оба отказались от проверки на полиграфе.
- Еркину и Герману не предъявили обвинений.
Источник: Sport24