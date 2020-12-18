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    Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что четверо футболистов ПФЛ подозреваются в игре на тотализаторе.

    «Четыре игрока ПФЛ подозреваются в игре на тотализаторе. Никита Абрамушкин («Коломна»), Расул Бостанов («Интер» Черкесск), Андрей Золотов и Дмитрий Зорников (оба – «Ессентуки»). Будем рассматривать это дело в конце мая – начале июня», – сказал Андреев.

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    Источник: Sport24

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