Четыре футболиста из ПФЛ подозреваются в игре на ставках

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что четверо футболистов ПФЛ подозреваются в игре на тотализаторе.

«Четыре игрока ПФЛ подозреваются в игре на тотализаторе. Никита Абрамушкин («Коломна»), Расул Бостанов («Интер» Черкесск), Андрей Золотов и Дмитрий Зорников (оба – «Ессентуки»). Будем рассматривать это дело в конце мая – начале июня», – сказал Андреев.