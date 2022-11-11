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    РФС отстранил судью и игрока «Ессентуков» за ставки

    Судья Максим Зобов нарушил регламент РФС. Его уличили в ставках на футбольные матчи. Он отстранен на пять лет.

    За то же самое наказан футболист «Ессентуков» Роман Данилов. Его наказали на 24 месяца (из них 17 – условно).

    «На комитете по этике были рассмотрены дела футболиста «Ессентуков» Романа Данилова и судьи низших дивизионов Максима Зобова. Они оба совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер.

    Надеюсь, наши решения станут важным уроком для всей футбольной общественности и особенно молодых футболистов и судей. РФС регулярно взаимодействует и обменивается информацией с букмекерскими компаниями, которые также самостоятельно отслеживают любую подозрительную активность.

    Максим Зобов решением комитета отстранен от футбольной деятельности на пять лет. Судья не признал свою вину, хотя факт совершения им ставок у комиссии не вызывает сомнений. К Роману Данилову же было применено более мягкое наказание, игрок на заседании полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – рассказали в РФС.

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    Источник: РФС

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