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  • Вторую лигу России ожидает большая (и сложная) реформа. А возможно ли изменение формата РПЛ?

Вторую лигу России ожидает большая (и сложная) реформа. А возможно ли изменение формата РПЛ?

13 мая 2023, 11:35
22

10 мая бюро исполкома РФС объявило о реформе Второгой лиги. Изменения начнутся с сезона-2023/24. А на сайте РФС решение в пользу этой реформы объяснили так:

«Благодаря новому формату клубы получат возможность проводить больше матчей, в том числе игр с равными по силе соперниками. Реформа позволит улучшить условия для развития молодых игроков и обеспечить более плавный переход футболистов в вышестоящие лиги. В дивизионе «А» лидеры будут играть друг с другом 4 раза за сезон, уменьшится количество матчей, не имеющих турнирного значения. За счет системы «весна-осень» клубы дивизиона «Б» смогут существенно оптимизировать свой бюджет. Вместе с упрощением лицензионных требований это будет способствовать созданию новых футбольных клубов, в том числе на базе школ-участниц Юношеской футбольной лиги».

С сезона-2023/24 Вторая лига разделится на два дивизиона: «А» и «Б». Структура представлена на графике:

Профессиональный футбол в России с нового сезона будет делиться на четыре уровня. Первый – РПЛ. Второй – Первая лига. Третий – Дивизион «А» Второй лиги. Четвертый – Дивизион «Б» Второй лиги.

Что такое дивизион «А»

Дивизион «А» поделен на две группы – «золотую» и «серебряную». Соревнование в этих дивизионах пройдет по системе «осень-весна». Соревнования пройдут в два круга. Всего будет по 18 туров в обеих группах.

Сначала поговорим про «золотую» группу:

  • 10 команд;
  • 4 участника – клубы, занявшие 15-18 места в Первой лиге-2022/23;
  • 4 участника – клубы, занявшие 2-е места в таблицах своих групп во Второй лиге-2022/23;
  • 2 участника – клубы, занявшие 3-е места в своих группах во Второй лиге-2022/23. Они будут определяться по числу набранных очков против клубов с 1-го, 2-го, 4-го, 5-го и 6-го мест в своих группах. Если будет равенство очков, выбираются клубы по лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

«Серебряная» группа:

  • 10 команд;
  • 2 участника – клубы, занявшие 3-е места в своих группах во Второй лиге-2022/23, но не попавшие в «золотую» группу;
  • 8 участников – клубы, занявшие 4-е и 5-е места во Второй лиге-2022/23.

Отличительная особенность нового формата – «гибридность». Он включает в себя состыковку форматов «осень-весна» и «весна-осень»:

«Золотая» группа на втором этапе тоже будет состоять из 10 команд: 6 участников – 1-6 места таблицы «золотой» группы первого этапа, 4 участника – 1-4 места таблицы «серебряной» группы первого этапа (они занимают места 7-10 команд «золотой» группы, который уходят в «серебряную»).

Клубы «золотой» группы, занявшие 1-е и 2-е места по итогам второго этапа, переходят в Первую лигу. Команда с 3-го места «золотой» группы по итогам сезона-2023/24 получит право участвовать в стыковом матче за переход в Первую лигу. Команды с 7-10 места «золотой» группы по итогам сезона уходят в «серебряную» группу.

Что касается второго этапа «серебряной» группы, то она тоже будет представлена 10 командами:

  • 4 участника – 7-10 места из «золотой» группы по итогам первого этапа;
  • 2 участника – 5-6 места из «серебряной» группы по итогам первого этапа;
  • 4 участника – 1 места своих групп «переходной» Второй лиги дивизиона «Б» сезона 2023 года.

Сайт ФНЛ объясняет дальнейшее движение команд «серебряной» группы так: «Клубы, занявшие по итогам первого этапа Второй лиги дивизион «А» сезона 2023-2024 в «серебряной» группе 7-10 места, теряют право участвовать во втором этапе Второй лиги дивизиона «А» сезона 2023-2024. Команды смогут стать участниками Второй лиги дивизиона «Б» сезона 2024 в случае получения ими лицензии РФС-3Б. Участниками «Серебряной» группы Второй лиги дивизион «А» сезона 2024-2025 годов на первом этапе соревнования будут 10 клубов, которые сохранили или приобрели право участия в данном соревновании».

Что такое дивизион «Б»

Здесь и будет особо отражена «гибридность» формата:

«Соревнования пройдут по системе «весна-осень» (с марта по ноябрь). При этом будет проведено «переходное» соревнование в период с июля/августа по ноябрь 2023 года. Ротация клубов между клубами Второй лиги дивизиона «А» и Второй лиги дивизиона «Б» будет проводиться между этапами первого соревнования и по окончании второго соревнования соответственно».

Дивизион «Б» пройдет в два круга в четырех группах. Численность каждой группы представлена на графике:

А возможна ли такая реформа РПЛ?

Кажется, нет. Сейчас РФС запустила переформатирование Второй лиги, чтобы усложнить турнир и усилить интригу в нем. Но прямо сейчас в подобном усложнении РПЛ вроде бы не нуждается. С другой стороны, долгое время в медиа появляются слухи о реформе структуры Премьер-лиги. А в апреле президент РПЛ Александр Алаев уже говорил об изменениях в соревновании:

– Есть ли вероятность, что в следующем чемпионате будет некая гибридная формула проведения чемпионата – с плей-офф?

– Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы – в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать.

– Что имеете ввиду под обсуждением – какие есть варианты?

– Разные – и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока все это предварительно.

Кстати, есть комментарий, например, от Сергея Семака по поводу изменения формата РПЛ. Он негативно относится к этой теме:

«Такой вопрос – журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью. У всех свои мысли на этот счет, но почему-то чемпионаты Италии или Испании смотреть интересно. Хотя какой там отрыв? Можно посмотреть и другие чемпионаты, где клубы идут с большим отрывом, но никто не задается вопросом, а интересен ли их чемпионат.

Это вопросы тех людей, которые с негативом или с предубеждением относятся к нашей команде. Нашим болельщикам, думаю, нравится наша игра. Огромного разрыва нет. Если говорить о какой-то реорганизации, то это точно не наша работа».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт ФНЛ, официальный сайт СКА-Ростов, официальный сайт «Чайки», Maksim Konstantinov/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Россия. Вторая лига. Группа 1 Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (22)
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Таврида
1683878254
Незачем в РПЛ плей-офф устраивать. Лучше Кубок Лиги организовать, есть 16 команд, как раз отлично на кубковую сетку ложатся.
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NewLife
1683880016
Когда начнут реформировать застойный рфс ?
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САДЫЧОК
1683881226
Бред собачий ! Скажу один аргумент -предлагают дальние переезды-команды и так бедные....
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Теркчанин
1683896544
Сам черт ногу сломит об эту реформу.
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VVM1964
1683900351
В РПЛ нужны реформы !!! - отменить фануйди и главное - расформировать Зенит - чемпионат станет интереснее, появится интрига и будет зрелищнее, ах да - выгнать поганой метлой прозенитовское руководство РФС и провести чистку судейского корпуса !!! )))
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witalik
1683917679
А вот в Англии играют в "миллион" дивизионов по 24 команды и ничего страшного. Ну, подумаешь, будут 4-ый, 5-ый дивизионы чемпионата России, не страшно, хотя, понимаю, затратно. Нынешний Кубок России показал и доказал дебильность футбольных деятелей, теперь пришла очередь второй лиги. А надо просто играть в замечательную игру - футбол...Как-то так...
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Алекс636363
1683968542
пипец намутили. нет ничего лучше старого доброго ровного двухкругового чемпионата. все остальное - нарушение спортивного принципа. если будет пулька из 4 команд, разыгрывающих золото и 4 команда ровного этапа станет чемпионом за счет концентрации сил или обстоятельств на этом коротком этапе, то это дурдом
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paracetamol
1684054558
Глупости все это. Бюрокрастические!
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Нас Много
1684126940
В РФС недостаточно умных людей, чтобы делать простые вещи.
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Рыло свина
1684258248
даздраствуют добо.ё.бы.рфс!
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