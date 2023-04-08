«Ессентуки» закроются после поражения со счетом 0:15 («Матч ТВ»)

«Ессентуки» не планируют продолжать существование после поражения со счетом 0:15 в 23-м туре группы 1 Второй лиги от «Форте» (0:15).
«Матч с «Форте» был последним для «Ессентуков» в профессиональном футболе, после чего клуб должен сняться с розыгрыша Второй лиги», – написал источник.
Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов выражал недовольство функционированием «Ессентуков»: к клубу есть вопросы по организации матчей.
- У «Ессентуков», которые существуют с 2016 года, в заявке был 1 запасной игрок.
- Команда идет в таблице последней: одна победа в 23 турах, разница мячей 7:79.
- «Форте» занимает 5-е место.
Источник: «Матч ТВ»