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    «Ессентуки» закроются после поражения со счетом 0:15 («Матч ТВ»)

    «Ессентуки» не планируют продолжать существование после поражения со счетом 0:15 в 23-м туре группы 1 Второй лиги от «Форте» (0:15).

    «Матч с «Форте» был последним для «Ессентуков» в профессиональном футболе, после чего клуб должен сняться с розыгрыша Второй лиги», – написал источник.

    Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов выражал недовольство функционированием «Ессентуков»: к клубу есть вопросы по организации матчей.

    • У «Ессентуков», которые существуют с 2016 года, в заявке был 1 запасной игрок.
    • Команда идет в таблице последней: одна победа в 23 турах, разница мячей 7:79.
    • «Форте» занимает 5-е место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2023 20:30
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