«Ессентуки» закроются после поражения со счетом 0:15 («Матч ТВ»)

«Ессентуки» не планируют продолжать существование после поражения со счетом 0:15 в 23-м туре группы 1 Второй лиги от «Форте» (0:15).

«Матч с «Форте» был последним для «Ессентуков» в профессиональном футболе, после чего клуб должен сняться с розыгрыша Второй лиги», – написал источник.

Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов выражал недовольство функционированием «Ессентуков»: к клубу есть вопросы по организации матчей.