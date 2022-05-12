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  • ФНЛ начала проверку в связи с дракой после матча «Ессентуки» – СКА

ФНЛ начала проверку в связи с дракой после матча «Ессентуки» – СКА

12 мая 2022, 22:15

ФНЛ уже занимается изучением обстоятельств конфликта между футболистами «Ессентуков» и болельщиками ростовского СКА.

После матча 30-го тура ФНЛ-2 произошла драка между игроками и фанатами.

«Лига в курсе инцидента, в настоящее время ведется проверка, опрашиваются участники матча и официальные лица», – сообщили в пресс-службе ФНЛ.

  • СКА победил со счетом 2:1.
  • По окончании игры судья удалил полузащитника «Ессентуков» Эдварда Дзасохова, который пнул мяч на гостевую трибуну, чем спровоцировал ответную агрессию.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 Ессентуки СКА-Ростов
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