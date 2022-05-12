ФНЛ начала проверку в связи с дракой после матча «Ессентуки» – СКА

ФНЛ уже занимается изучением обстоятельств конфликта между футболистами «Ессентуков» и болельщиками ростовского СКА.

После матча 30-го тура ФНЛ-2 произошла драка между игроками и фанатами.

«Лига в курсе инцидента, в настоящее время ведется проверка, опрашиваются участники матча и официальные лица», – сообщили в пресс-службе ФНЛ.

СКА победил со счетом 2:1.

По окончании игры судья удалил полузащитника «Ессентуков» Эдварда Дзасохова, который пнул мяч на гостевую трибуну, чем спровоцировал ответную агрессию.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?