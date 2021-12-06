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ФНЛ начала проверку в связи с дракой после матча «Ессентуки» – СКА

ФНЛ уже занимается изучением обстоятельств конфликта между футболистами «Ессентуков» и болельщиками ростовского СКА.

После матча 30-го тура ФНЛ-2 произошла драка между игроками и фанатами.

«Лига в курсе инцидента, в настоящее время ведется проверка, опрашиваются участники матча и официальные лица», – сообщили в пресс-службе ФНЛ.

  • СКА победил со счетом 2:1.
  • По окончании игры судья удалил полузащитника «Ессентуков» Эдварда Дзасохова, который пнул мяч на гостевую трибуну, чем спровоцировал ответную агрессию.

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Источник: «Матч ТВ»

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12.05.2022 22:15
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