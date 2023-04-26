Во Второй лиге раскрыли договорной матч: игроки пожизненно отстранены от футбола

Во Второй лиге состоялся договорной матч.

«В российском футболе раскрыт договорной матч. Его сыграли футболисты «Салют» и «СКА-Хабаровск-2». Организовали договоряк спортсмены из другой команды – они специально приехали на матч и передавали сигналы.

Матч прошел 20 октября 2022 года, «Салют» победил со счeтом 3:1. В ходе проверки департамент защиты игры РФС выяснил, что договорняк организовывали футболисты клуба «Ессентуки» Дзауров, Маммадов и бывший начальник команды Гванзав Магомедов.

Они планировали выручить деньги на ставках через азиатские конторы. Связующим звеном со стороны Хабаровска выступил Руслан Пидлисняк, непосредственно исполнителем был Денис Деркунский, который обеспечил результат.

Игроки «Ессентуков» приехали на матч в Белгород, чтобы передавать условные сигналы. Также они списывались с футболистами во время перерыва. Решением КДК игроки пожизненно отстранены от футбола.

Материалы по договорному матчу могут передать в Следственный комитет – на основе них там могут возбудить дело по статье 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса)», – сообщает телеграм-канал Baza.