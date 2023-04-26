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    • В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»

    В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»

    В «Салюте» прокомментировали признание договорным матча белгородского клуба против «СКА-Хабаровска-2» (3:1) во Второй лиге.

    «В нашем клубе матч каких-то подозрений не вызвал. Да, голы были забиты после ошибок игроков соперника, но это было объяснимо.

    Во-первых, играли молодые ребята, которым свойственно ошибаться. Во-вторых, у нас натуральное поле, тогда как «СКА-Хабаровск» выступает на искусственном, что тоже сказывалось на игре.

    Поэтому никто не удивился результату, победили и победили. Все-таки тогда мы боролись за первое место», – сообщили в пресс-службе «Салюта».

    • Договорной матч организовали игроки «Ессентуков».
    • Они приехали на матч и передавали игрокам «СКА-Хабаровска» сигналы.
    • Игроки планировали выручить деньги на ставках через азиатские конторы.
    • Четыре футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч.

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    Источник: «Р-Спорт»

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