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    • Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч

    Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч

    Четыре футболиста пожизненно отстранены от футбола за организацию договорного матча во Второй лиге.

    «На основании расследования Департамента защиты игры, КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность игрокам ФК «Ессентуки» Джоси Дзаурову, Зийадхану Маммадову и начальнику команды Гванзаве Магомедову, а также игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.

    Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 «Салют Белгород» – «СКА-Хабаровск-2».

    Результат встречи аннулирован. Победа со счeтом 3:0 присуждена ФК «Салют Белгород», – сообщает РФС.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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