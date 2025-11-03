Экс-спартаковец возглавил «Орел»

В «Орле» из Второй лиги поменяли главного тренера по окончании сезона. Вместо Евгения Полякова команду возглавил Петр Немов, который был ассистентом.

«42-летний специалист представлен команде и в ближайшее время приступит к своим обязанностям.

В тренерском штабе Немова останется тренер по вратарям Руслан Акимов и добавится Максим Панин

Желаем успехов, Пeтр Александрович!» – написал клуб.