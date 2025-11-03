Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-спартаковец возглавил «Орел»

Сегодня, 10:57
1

В «Орле» из Второй лиги поменяли главного тренера по окончании сезона. Вместо Евгения Полякова команду возглавил Петр Немов, который был ассистентом.

«42-летний специалист представлен команде и в ближайшее время приступит к своим обязанностям.

В тренерском штабе Немова останется тренер по вратарям Руслан Акимов и добавится Максим Панин

Желаем успехов, Пeтр Александрович!» – написал клуб.

  • Немов – уроженец Орла, воспитанник местного футбола.
  • В 2002 году Петр провел 2 матча РПЛ за «Спартак».
  • Немов в качестве игрока брал Кубок России с «Рубином» в 2012 году.

Еще по теме:
Чемпионская пресс-конференция Канчельскиса превратилась в душ из шампанского 4
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» выиграл Вторую лигу России 2
Сумасшедший «сухой лист» из Второй лиги 2
Источник: телеграм-канал «Орла»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Россия. Премьер-лига Орел Спартак Немов Петр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1762161004
Долбанные желтопрессники...
Ответить
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии FIFPro
18:15
1
ФотоВ «Спартаке» определили лучшего игрока октября
17:40
5
Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»
16:55
5
ФотоБолельщики «Милана» попросили отстранить от матчей двух фанаток за слишком вульгарный вид
16:40
15
У Станковича конкретные претензии к Левникову
16:11
24
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
3
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
7
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
13
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
10:57
1
ВидеоЧемпионская пресс-конференция Канчельскиса превратилась в душ из шампанского
Вчера, 09:47
4
ВидеоБывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» выиграл Вторую лигу России
1 ноября
2
ВидеоСумасшедший «сухой лист» из Второй лиги
1 ноября
2
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
1 ноября
В старейшем клубе России отреагировали на слухи о банкротстве
16 октября
Старейший клуб России оказался на грани банкротства
16 октября
4
ВидеоКанчельскису подарили средство от сглаза, чтобы его команда выиграла турнир
3 октября
В руководство петербургского клуба входит священник-архимандрит
12 сентября
Мостовой отказывается тренировать во Второй лиге: «Думаете, Гвардиола пошел бы в 3-й дивизион?»
16 июля
7
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Канчельскис высказался о задачах в брянском «Динамо»
2024.12.21 16:59
2
Мостовой отреагировал на назначение Канчельскиса
2024.12.20 12:21
26
Канчельскис возглавил клуб из Второй лиги
2024.12.19 15:53
3
ВидеоФанат «Орла» во время интервью внезапно попросил журналистку «показать сиськи»: ее реакция
2024.12.02 15:02
5
ВидеоРоссийский футболист арестован по подозрению в убийстве
2024.11.29 14:13
3
«Спартак Тамбов» – «Композит»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:33
«Коломна» – «Квант»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:29
«Строгино» – «Сахалин»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:26
«Зенит Пенза» – «Химки-М»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:22
«Рязань» – «Орел»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:18
«СКА-Хабаровск-2» – «Космос»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:14
«Арсенал-2» – «Динамо Вл»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:28
«Орел» – «Космос»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:26
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:19
«Динамо Вл» – «Зенит»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 