Экс-спартаковец возглавил «Орел»

В «Орле» из Второй лиги поменяли главного тренера по окончании сезона. Вместо Евгения Полякова команду возглавил Петр Немов, который был ассистентом.
«42-летний специалист представлен команде и в ближайшее время приступит к своим обязанностям.
В тренерском штабе Немова останется тренер по вратарям Руслан Акимов и добавится Максим Панин
Желаем успехов, Пeтр Александрович!» – написал клуб.
- Немов – уроженец Орла, воспитанник местного футбола.
- В 2002 году Петр провел 2 матча РПЛ за «Спартак».
- Немов в качестве игрока брал Кубок России с «Рубином» в 2012 году.
Источник: телеграм-канал «Орла»