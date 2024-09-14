В 23-м туре Второй лиги России встретятся команды «Орел» и «Космос» на стадионе «Центральный». Обе команды находятся в хорошей форме: «Орел» занимает 10-е место с 26 очками, а «Космос» – 3-е место с 40 очками. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в таблице, демонстрируя стабильную игру на протяжении последних матчей.
Анализ команды «Орел»
Под руководством Евгения Полякова «Орел» находит свою игру, не проигрывая в последних 6 матчах. Команда демонстрирует отличную форму как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Орел» забил 13 голов, в среднем – 2.60 гола за матч. Лидером атаки является Максим Дмитриев, который забил 9 голов в 19 матчах. В обороне команда тоже выглядит уверенно, пропуская всего 0.60 гола за игру.
Последние 5 матчей:
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«Коломна» 0:4 «Орел»
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«Орел» 4:2 «Салют»
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«Орел» 0:0 «Сахалин»
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«Арсенал-2 Тула» 1:3 «Орел»
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«Авангард Курск» 0:2 «Орел»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
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Забивает в среднем 2.60 гола за матч
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Не проигрывает в 6 последних матчах
Анализ команды «Космос»
«Космос» под руководством Андрея Прошина также находится в хорошей форме, не проигрывая в 6 последних матчах лиги. Команда стабильно забивает в каждом из последних 8 матчей, а ее ключевой игрок Кирилл Помешкин с 9 голами является важной частью атаки. Однако в последних матчах «Космос» немного потерял стабильность в обороне, пропуская в 3 последних играх.
Последние 5 матчей:
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«Космос» 1:1 «Салют»
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«Космос» 1:2 «Амкал»
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«Рязань» 1:1 «Космос»
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«Сахалин» 0:2 «Космос»
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«Космос» 2:0 «Коломна»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
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Забивает в среднем 1.40 гола за матч
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Забивает в 8 последних матчах
Тактический разбор
«Орел» играет агрессивно в атаке, создавая большое количество моментов и забивая регулярно. Уверенная игра в обороне позволяет команде сдерживать соперников, что видно из последних матчей. Команда имеет хорошую форму и активно использует свои моменты.
«Космос» также демонстрирует стабильную игру, но их защита в последнее время не идеальна. Они часто пропускают, хотя и продолжают забивать. Для них ключевым будет сдерживание атакующего давления со стороны «Орла».
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Орел»: 2.70
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Ничья: 2.90
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Победа «Космос»: 2.50
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.80). Обе команды имеют хорошие атакующие показатели, и можно ожидать голов с обеих сторон.
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Умеренная ставка: Ничья (2.90). Оба коллектива в неплохой форме, и равный результат выглядит возможным исходом.
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Более рискованная ставка: Победа «Орел» (2.70). Учитывая текущую форму команды и уверенность в своих силах, «Орел» может добиться победы.
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.