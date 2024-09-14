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    • «Орел» – «Космос»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября

    «Орел» – «Космос»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября

    В 23-м туре Второй лиги России встретятся команды «Орел» и «Космос» на стадионе «Центральный». Обе команды находятся в хорошей форме: «Орел» занимает 10-е место с 26 очками, а «Космос» – 3-е место с 40 очками. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в таблице, демонстрируя стабильную игру на протяжении последних матчей.

    Анализ команды «Орел»

    Под руководством Евгения Полякова «Орел» находит свою игру, не проигрывая в последних 6 матчах. Команда демонстрирует отличную форму как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Орел» забил 13 голов, в среднем – 2.60 гола за матч. Лидером атаки является Максим Дмитриев, который забил 9 голов в 19 матчах. В обороне команда тоже выглядит уверенно, пропуская всего 0.60 гола за игру.

    Последние 5 матчей:

    • «Коломна» 0:4 «Орел»

    • «Орел» 4:2 «Салют»

    • «Орел» 0:0 «Сахалин»

    • «Арсенал-2 Тула» 1:3 «Орел»

    • «Авангард Курск» 0:2 «Орел»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч

    • Забивает в среднем 2.60 гола за матч

    • Не проигрывает в 6 последних матчах

    Анализ команды «Космос»

    «Космос» под руководством Андрея Прошина также находится в хорошей форме, не проигрывая в 6 последних матчах лиги. Команда стабильно забивает в каждом из последних 8 матчей, а ее ключевой игрок Кирилл Помешкин с 9 голами является важной частью атаки. Однако в последних матчах «Космос» немного потерял стабильность в обороне, пропуская в 3 последних играх.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

    • Забивает в среднем 1.40 гола за матч

    • Забивает в 8 последних матчах

    Тактический разбор

    «Орел» играет агрессивно в атаке, создавая большое количество моментов и забивая регулярно. Уверенная игра в обороне позволяет команде сдерживать соперников, что видно из последних матчей. Команда имеет хорошую форму и активно использует свои моменты.

    «Космос» также демонстрирует стабильную игру, но их защита в последнее время не идеальна. Они часто пропускают, хотя и продолжают забивать. Для них ключевым будет сдерживание атакующего давления со стороны «Орла».

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Орел»: 2.70

    • Ничья: 2.90

    • Победа «Космос»: 2.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.80). Обе команды имеют хорошие атакующие показатели, и можно ожидать голов с обеих сторон.

    • Умеренная ставка: Ничья (2.90). Оба коллектива в неплохой форме, и равный результат выглядит возможным исходом.

    • Более рискованная ставка: Победа «Орел» (2.70). Учитывая текущую форму команды и уверенность в своих силах, «Орел» может добиться победы.

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 16:26
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