Матч 24-го тура Второй лиги Б между «Строгино» и «Сахалином» пройдет на стадионе «Янтарь» в Москве. Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы и будут бороться за улучшение своих позиций. «Строгино» занимает 12-е место с 22 очками, а «Сахалин» – 6-е место с 32 очками. История встреч говорит в пользу «Сахалина», который побеждает в 3 последних очных матчах против этого соперника.

Анализ команды «Строгино»

«Строгино» под руководством Сергея Загидуллина показывает нестабильные результаты, особенно в атаке. В последних 5 матчах команда забила всего 3 гола и пропустила 6. Тем не менее, в последнем матче они одержали важную победу над «Арсеналом-2» (1:0). Проблемы в атаке и нестабильная защита создают сложности для команды, но они играют дома, где не проигрывают в 5 из 7 последних матчей.

Последние 5 матчей:

Строгино 1:0 Арсенал-2 Тула

Зенит Пенза 2:0 Строгино

Строгино 1:1 Академия футбола Спартак

Композит 2:0 Строгино

Строгино 1:1 Химки-М

Ключевые показатели:

Пропускают в среднем 1.20 гола за игру.

Забивают в среднем 0.60 гола за игру.

Анализ команды «Сахалин»

«Сахалин» под руководством Юрия Дроздова также не может похвастаться яркой игрой в атаке. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола и сыграла вничью в 3 последних матчах. Команда также пропускает довольно много голов – 7 за последние 5 игр. Несмотря на это, «Сахалин» демонстрирует упорство и редко проигрывает, особенно в выездных матчах.

Последние 5 матчей:

Квант 1:1 Сахалин

СКА-Хабаровск-2 1:1 Сахалин

Орел 0:0 Сахалин

Салют 3:0 Сахалин

Сахалин 0:2 Космос (Кубок)

Ключевые показатели:

Пропускают в среднем 1.40 гола за игру.

Забивают в среднем 0.40 гола за игру.

Личные встречи

«Сахалин» имеет преимущество в последних очных встречах, выиграв три последних матча:

Сахалин 2:1 Строгино (07.06.2024)

Сахалин 1:0 Строгино (29.07.2023)

Сахалин 1:0 Строгино (08.10.2022)

Прогноз на матч

Обе команды не показывают яркой атакующей игры, и их обороны пропускают в среднем больше одного гола за игру. Тем не менее, «Сахалин» имеет преимущество по личным встречам и лучше играет против «Строгино» в последних матчах. Ожидается, что игра будет напряженной и с небольшим количеством голов.

Рекомендация: Победа «Сахалина» или ничья (X2) за коэффициент 1.60.