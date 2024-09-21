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    • «Строгино» – «Сахалин»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    «Строгино» – «Сахалин»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    Матч 24-го тура Второй лиги Б между «Строгино» и «Сахалином» пройдет на стадионе «Янтарь» в Москве. Оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы и будут бороться за улучшение своих позиций. «Строгино» занимает 12-е место с 22 очками, а «Сахалин» 6-е место с 32 очками. История встреч говорит в пользу «Сахалина», который побеждает в 3 последних очных матчах против этого соперника.

    Анализ команды «Строгино»

    «Строгино» под руководством Сергея Загидуллина показывает нестабильные результаты, особенно в атаке. В последних 5 матчах команда забила всего 3 гола и пропустила 6. Тем не менее, в последнем матче они одержали важную победу над «Арсеналом-2» (1:0). Проблемы в атаке и нестабильная защита создают сложности для команды, но они играют дома, где не проигрывают в 5 из 7 последних матчей.

    Последние 5 матчей:

    • Строгино 1:0 Арсенал-2 Тула

    • Зенит Пенза 2:0 Строгино

    • Строгино 1:1 Академия футбола Спартак

    • Композит 2:0 Строгино

    • Строгино 1:1 Химки-М

    Ключевые показатели:

    • Пропускают в среднем 1.20 гола за игру.

    • Забивают в среднем 0.60 гола за игру.

    Анализ команды «Сахалин»

    «Сахалин» под руководством Юрия Дроздова также не может похвастаться яркой игрой в атаке. В последних 5 играх команда забила всего 2 гола и сыграла вничью в 3 последних матчах. Команда также пропускает довольно много голов – 7 за последние 5 игр. Несмотря на это, «Сахалин» демонстрирует упорство и редко проигрывает, особенно в выездных матчах.

    Последние 5 матчей:

    • Квант 1:1 Сахалин

    • СКА-Хабаровск-2 1:1 Сахалин

    • Орел 0:0 Сахалин

    • Салют 3:0 Сахалин

    • Сахалин 0:2 Космос (Кубок)

    Ключевые показатели:

    • Пропускают в среднем 1.40 гола за игру.

    • Забивают в среднем 0.40 гола за игру.

    Личные встречи

    «Сахалин» имеет преимущество в последних очных встречах, выиграв три последних матча:

    • Сахалин 2:1 Строгино (07.06.2024)

    • Сахалин 1:0 Строгино (29.07.2023)

    • Сахалин 1:0 Строгино (08.10.2022)

    Прогноз на матч

    Обе команды не показывают яркой атакующей игры, и их обороны пропускают в среднем больше одного гола за игру. Тем не менее, «Сахалин» имеет преимущество по личным встречам и лучше играет против «Строгино» в последних матчах. Ожидается, что игра будет напряженной и с небольшим количеством голов.

    Рекомендация: Победа «Сахалина» или ничья (X2) за коэффициент 1.60.

    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 15:26
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