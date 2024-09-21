В 24-м туре Второй лиги Б встретятся команды, которые занимают нижние строчки турнирной таблицы. «Коломна» находится на 15-м месте с 11 очками, а «Квант» занимает 14-е место с 15 очками. Обе команды переживают тяжелый период, показывая слабые результаты как в атаке, так и в обороне.

Анализ команды «Коломна»

«Коломна» под руководством Александра Куранова неудачно выступает в последних турах. Команда проиграла три последних матча, пропустив в них 11 голов и забив лишь один. В обороне команда демонстрирует слабую игру, пропуская в среднем 2.60 гола за игру в последних 5 матчах. Однако стоит отметить, что команда может собраться на домашней арене, где она смогла победить «Рязань» (1:0) 25 августа.

Последние 5 матчей:

СКА-Хабаровск-2 1:0 Коломна

Коломна 0:4 Орел

Салют 6:1 Коломна

Коломна 1:0 Рязань

Космос 2:0 Коломна

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Анализ команды «Квант»

«Квант» под руководством Олега Морозова находится в тяжелой ситуации, не выигрывая в 9 последних матчах. Несмотря на это, команда все же показывает определенную борьбу, как, например, в матче с «Сахалином» (1:1). Команда не может найти стабильность в обороне, пропуская в каждом из последних 12 матчей. Однако, «Квант» имеет преимущество в личных встречах с «Коломной», не проигрывая ей в последних семи матчах.

Последние 5 матчей:

Квант 1:1 Сахалин

Арсенал-2 Тула 2:0 Квант

Квант 0:2 Зенит Пенза

Академия футбола Спартак 2:0 Квант

Квант 1:1 Композит

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Личные встречи

«Квант» имеет явное преимущество в личных встречах против «Коломны». В последних 7 матчах «Квант» не проигрывает, при этом выигрывая несколько матчей с крупным счетом.

Квант 2:2 Коломна (07.06.2024)

Квант 2:0 Коломна (08.10.2023)

Квант 7:0 Коломна (Кубок России, 02.08.2023)

Прогноз на матч

Обе команды находятся в кризисе, и результат может быть непредсказуемым. Однако, учитывая превосходство «Кванта» в личных встречах и тот факт, что «Коломна» пропускает много голов, можно ожидать, что «Квант» сможет как минимум не проиграть.

Рекомендация: Двойной исход: победа «Кванта» или ничья (X2) за коэффициент 1.50.