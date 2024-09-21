Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Коломна» – «Квант»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    «Коломна» – «Квант»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    В 24-м туре Второй лиги Б встретятся команды, которые занимают нижние строчки турнирной таблицы. «Коломна» находится на 15-м месте с 11 очками, а «Квант» занимает 14-е место с 15 очками. Обе команды переживают тяжелый период, показывая слабые результаты как в атаке, так и в обороне.

    Анализ команды «Коломна»

    «Коломна» под руководством Александра Куранова неудачно выступает в последних турах. Команда проиграла три последних матча, пропустив в них 11 голов и забив лишь один. В обороне команда демонстрирует слабую игру, пропуская в среднем 2.60 гола за игру в последних 5 матчах. Однако стоит отметить, что команда может собраться на домашней арене, где она смогла победить «Рязань» (1:0) 25 августа.

    Последние 5 матчей:

    • СКА-Хабаровск-2 1:0 Коломна

    • Коломна 0:4 Орел

    • Салют 6:1 Коломна

    • Коломна 1:0 Рязань

    • Космос 2:0 Коломна

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

    Анализ команды «Квант»

    «Квант» под руководством Олега Морозова находится в тяжелой ситуации, не выигрывая в 9 последних матчах. Несмотря на это, команда все же показывает определенную борьбу, как, например, в матче с «Сахалином» (1:1). Команда не может найти стабильность в обороне, пропуская в каждом из последних 12 матчей. Однако, «Квант» имеет преимущество в личных встречах с «Коломной», не проигрывая ей в последних семи матчах.

    Последние 5 матчей:

    • Квант 1:1 Сахалин

    • Арсенал-2 Тула 2:0 Квант

    • Квант 0:2 Зенит Пенза

    • Академия футбола Спартак 2:0 Квант

    • Квант 1:1 Композит

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

    Личные встречи

    «Квант» имеет явное преимущество в личных встречах против «Коломны». В последних 7 матчах «Квант» не проигрывает, при этом выигрывая несколько матчей с крупным счетом.

    • Квант 2:2 Коломна (07.06.2024)

    • Квант 2:0 Коломна (08.10.2023)

    • Квант 7:0 Коломна (Кубок России, 02.08.2023)

    Прогноз на матч

    Обе команды находятся в кризисе, и результат может быть непредсказуемым. Однако, учитывая превосходство «Кванта» в личных встречах и тот факт, что «Коломна» пропускает много голов, можно ожидать, что «Квант» сможет как минимум не проиграть.

    Рекомендация: Двойной исход: победа «Кванта» или ничья (X2) за коэффициент 1.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+