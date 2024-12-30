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    • На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей

    На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей

    Руководство Южно-Сахалинска изначально обещало оказать экономическую поддержку «Сахалину», о прекращении существования которого стало известно в воскресенье.

    По данным Legalbet, несколько недель назад руководство региона пообещало представителям клуба выделить на его нужды 150 миллионов рублей. Перед командой также была поставлена задача выйти в группу «Серебро» дивизиона A Второй лиги.

    Однако несколько дней назад правительство Южно-Сахалинска решило сэкономить средства на футбольном клубе и отдать предпочтение волейболу и водному поло, продолжив лишь развитие местной футбольной академии.

    Перед началом прошлого сезона руководство «Сахалина» убедило главного тренера Юрия Дроздова и его помощников продолжить сотрудничество, но несколько дней назад специалистам сообщили, что они могут искать новое место работы.

    • «Сахалин» прекратит своe существование из-за отсутствия финансирования.
    • Клуб существовал с 2004 года, играл в профессиональном футболе с 2007-го, а в сезоне-2014/15 выступал в Первой лиге.
    • В минувшем сезоне команда заняла 7-е место в группе 3 дивизиона Б Второй лиги, набрав 42 очка в 28 матчах.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 11:24
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1735553480
    жаль...
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    GREY DM
    1735561764
    Предлагаю: взять местным браконьерам взять шефство над клубом, если уж властям пох. Взамен власти не трогают браконьеров( они всё равно никуда не денутся, а так, хоть польза будет).
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