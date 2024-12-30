На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей

Руководство Южно-Сахалинска изначально обещало оказать экономическую поддержку «Сахалину», о прекращении существования которого стало известно в воскресенье.
По данным Legalbet, несколько недель назад руководство региона пообещало представителям клуба выделить на его нужды 150 миллионов рублей. Перед командой также была поставлена задача выйти в группу «Серебро» дивизиона A Второй лиги.
Однако несколько дней назад правительство Южно-Сахалинска решило сэкономить средства на футбольном клубе и отдать предпочтение волейболу и водному поло, продолжив лишь развитие местной футбольной академии.
Перед началом прошлого сезона руководство «Сахалина» убедило главного тренера Юрия Дроздова и его помощников продолжить сотрудничество, но несколько дней назад специалистам сообщили, что они могут искать новое место работы.
- «Сахалин» прекратит своe существование из-за отсутствия финансирования.
- Клуб существовал с 2004 года, играл в профессиональном футболе с 2007-го, а в сезоне-2014/15 выступал в Первой лиге.
- В минувшем сезоне команда заняла 7-е место в группе 3 дивизиона Б Второй лиги, набрав 42 очка в 28 матчах.