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    • Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру

    Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру

    Рэпер и создатель медиафутбольного клуба «Родина Медиа» T-Killah [Александр Тарасов] высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

    «У нас уже были кейсы, когда игрок проявлял себя очень круто один сезон, а потом хватал звездную болезнь. Я думаю, что именно Батракова это не заденет. Он себя хорошо проявляет и ходят слухи, что самые топовые клубы мира смотрят за ним.

    Ему не стоит переходить в супергранд по типу «Реала» или «Манчестер Сити», а лучше пойти в условный «Наполи».

    Да, в «Сити» слава, большие деньги – это все очень круто. Но конкурировать там будет крайне сложно», – считает T-Killah.

    • Батракову в июне исполнилось 19 лет.
    • Он дебютировал за главную команду «Локомотива» в марте.
    • С тех пор Алексей забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.12.2024 17:31
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    Комментарии (3)
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    Skull_Boy
    1735399637
    Для начала свою карьеру успешно сделай недорэпер
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    IVANRUS777
    1735479874
    Всякие олени вылезли из ниоткуда советы Батракову раздавать, а всё лишь бы хайпануть на имени молодого таланта, который и без них прекрасно разберётся что ему делать и куда идти.
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    DOCTOR PENALTY
    1735564648
    Какие умные советы!... Ох**ть! ) ***
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