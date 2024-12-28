Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру

Рэпер и создатель медиафутбольного клуба «Родина Медиа» T-Killah [Александр Тарасов] высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«У нас уже были кейсы, когда игрок проявлял себя очень круто один сезон, а потом хватал звездную болезнь. Я думаю, что именно Батракова это не заденет. Он себя хорошо проявляет и ходят слухи, что самые топовые клубы мира смотрят за ним.

Ему не стоит переходить в супергранд по типу «Реала» или «Манчестер Сити», а лучше пойти в условный «Наполи».

Да, в «Сити» слава, большие деньги – это все очень круто. Но конкурировать там будет крайне сложно», – считает T-Killah.