Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11

«Ротор» сообщил о смерти известного воспитанника клуба Максима Бондаренко.
44-летний бывший нападающий трагически погиб 2 октября. Что произошло, волгоградцы не уточнили.
- Бондаренко забил 11 голов в 63 матчах за «Ротор» с 1998 по 2004 год. Также выступал за «Факел», «Балтику» и другие команды.
- Форвард закончил профессиональную карьеру в 2013 году.
- В сезоне-2010/11 он в составе «Сахалина» забил 4 гола в Кубке России и разделил звание лучшего бомбардира турнира с Сейду Думбия.
Источник: телеграм-канал «Ротора»