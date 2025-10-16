Старейший клуб России оказался на грани банкротства

«Знамя Труда» может прекратить существование из-за финансовых проблем.

Футболисты уже два месяца не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.

Во вторник руководства клуба из Орехово-Зуево проигнорировало встречу с игроками. Те собираются жаловаться в РФС, если до 1 ноября долги не погасят.

Массовое обращение футболистов в палату по разрешению споров, вероятно, приведет к санкциям против клуба. В частности, на следующий сезон команде могут не дать лицензию.