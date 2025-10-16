Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Старейший клуб России оказался на грани банкротства

Сегодня, 19:19
2

«Знамя Труда» может прекратить существование из-за финансовых проблем.

Футболисты уже два месяца не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.

Во вторник руководства клуба из Орехово-Зуево проигнорировало встречу с игроками. Те собираются жаловаться в РФС, если до 1 ноября долги не погасят.

Массовое обращение футболистов в палату по разрешению споров, вероятно, приведет к санкциям против клуба. В частности, на следующий сезон команде могут не дать лицензию.

  • «Знамя Труда» – старейший клуб России, основанный в 1909 году. Сейчас выступает в группе 3 Второй лиги Б.

Еще по теме:
Экс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в «Челябинск» 2
В первом матче нового сезона Медиалиги был забит гол со своей половины поля
«Знамя Труда» подписало форварда, забивавшего за ЦСКА в ЛЧ 3
Источник: Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Знамя Труда
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JIEGEHDA
1760634240
Пока Спартак и Лукойл будут платить лярд рублей компенсации Стенковичу клубы умирают
Ответить
Главные новости
Кононов назвал человека, убедившего его вернуться в «Торпедо»
20:41
Ловчев одним словом описал состав «Спартака»
20:32
Сафонов готов уйти из «ПСЖ»: подробности
20:16
2
Селюк ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
20:00
1
«Торпедо» крупно выиграло в первом матче после возвращения Кононова
19:30
Старейший клуб России оказался на грани банкротства
19:19
2
Глушаков: «Не понимаю, к чему Станкович это сказал»
19:07
2
Кононов впервые прокомментировал возвращение в «Торпедо»
18:18
2
Дюков спрогнозировал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
18:06
12
РФС отстранил судью на три года
17:59
4
Все новости
Все новости
Старейший клуб России оказался на грани банкротства
19:19
2
ВидеоКанчельскису подарили средство от сглаза, чтобы его команда выиграла турнир
3 октября
В руководство петербургского клуба входит священник-архимандрит
12 сентября
Мостовой отказывается тренировать во Второй лиге: «Думаете, Гвардиола пошел бы в 3-й дивизион?»
16 июля
7
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Канчельскис высказался о задачах в брянском «Динамо»
2024.12.21 16:59
2
Мостовой отреагировал на назначение Канчельскиса
2024.12.20 12:21
26
Канчельскис возглавил клуб из Второй лиги
2024.12.19 15:53
3
ВидеоФанат «Орла» во время интервью внезапно попросил журналистку «показать сиськи»: ее реакция
2024.12.02 15:02
5
ВидеоРоссийский футболист арестован по подозрению в убийстве
2024.11.29 14:13
3
«Спартак Тамбов» – «Композит»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:33
«Коломна» – «Квант»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:29
«Строгино» – «Сахалин»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:26
«Зенит Пенза» – «Химки-М»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:22
«Рязань» – «Орел»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:18
«СКА-Хабаровск-2» – «Космос»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:14
«Арсенал-2» – «Динамо Вл»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:28
«Орел» – «Космос»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:26
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
«Салют» – «Рязань»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:19
«Динамо Вл» – «Зенит»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:14
«Химки-М» – «Спартак Т»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:09
«СКА-Хабаровск» – «Коломна»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:03
ВидеоСемин посетил матч родной команды во Второй лиге
2024.07.27 12:28
1
Во Второй лиге проведут самый ранний матч в истории российского футбола
2024.06.25 03:31
1
Воспитанник «Краснодара»: «Мы рылом возили Зинченко по юношам, но сейчас он в ЛЧ, а я – на Сахалине»
2024.04.12 17:14
8
Широков – о Кононове: «Таких не знаю»
2024.02.28 13:58
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 