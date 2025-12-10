Введите ваш ник на сайте
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой

Сегодня, 10:40
10

Выступление целого ряда клубов дивизиона Б Второй лиги в следующем сезоне находится под вопросом.

Среди них «Знамя Труда», «Сатурн», «Тверь», «Квант», «Космос», «Коломна» и «Ростов-2». «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила, занявший в этом году 5-е место в группе 4, уже объявил, что пропустит следующий сезон.

Сообщается, что нижнюю планку бюджета для команд из дивизиона Б Второй лиги повысят сразу на 50% – с 20 до 30 миллионов рублей. Кроме того, с 5,8 до 6,5 миллиона увеличат вступительный взнос.

Ранее стало известно, что может быть закрыт «Сочи-2».

По окончании сезона также прекратил существование махачкалинский «Легион». Сообщалось, что во Второй лиге собирается дебютировать нижегородская «Победа», куда перешли 3 игрока из дагестанского клуба. «Легион» существовал 10 лет и в этом году стал 11-м в группе 1 дивизиона Б.

  • Летом были расформированы игравшие в РПЛ «Химки», а также выступашие во Второй лиге таганрогский «Форте», казанский «Сокол» и «Химки-2».
  • «Спартак-Анапа» объявил о расформировании после завоевания права на выступления во Второй лиге.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Знамя Труда Леон Сатурн Тверь Квант Космос Коломна Ростов-2 Уралец-ТС Сочи-2 Легион
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1765353584
Вместо того, чтобы поддерживать - поднимают планки и берут вступительные взносы.
Ответить
Povedkin
1765353837
Денех нет.Все ушли на фронт..
Ответить
bset
1765354096
Вчера читал новости, что все растет - экономика не подъеме, зарплаты растут. И вообще с каждым годом все лучше и лучше живется.
Ответить
Alemann
1765356974
Не хватает сообщения о закрытии тарасовского свинарника.
Ответить
Все новости
  • Читайте нас: 