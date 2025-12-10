Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой

Выступление целого ряда клубов дивизиона Б Второй лиги в следующем сезоне находится под вопросом.

Среди них «Знамя Труда», «Сатурн», «Тверь», «Квант», «Космос», «Коломна» и «Ростов-2». «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила, занявший в этом году 5-е место в группе 4, уже объявил, что пропустит следующий сезон.

Сообщается, что нижнюю планку бюджета для команд из дивизиона Б Второй лиги повысят сразу на 50% – с 20 до 30 миллионов рублей. Кроме того, с 5,8 до 6,5 миллиона увеличат вступительный взнос.

Ранее стало известно, что может быть закрыт «Сочи-2».

По окончании сезона также прекратил существование махачкалинский «Легион». Сообщалось, что во Второй лиге собирается дебютировать нижегородская «Победа», куда перешли 3 игрока из дагестанского клуба. «Легион» существовал 10 лет и в этом году стал 11-м в группе 1 дивизиона Б.