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Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона

15 июля 2025, 19:15

Казанский «Сокол» объявил о снятии с сезона Второй лиги. Причина – финансовые затруднения.

«Хотим поблагодарить всех болельщиков, руководство клуба, игроков, тренерский и административный штаб, а также официальную пресс-службу и генерального информационного партнера – медиаагентство «Родные» за то, что всегда были рядом и поддерживали клуб в трудную минуту.

До новых встреч, родные», – написали казанцы.

  • «Сокол» (Казань) создан 18 ноября 2018 года.
  • Осенью 2024 года после победы в любительском Кубке МФС «Приволжье» «Сокол» получил право заявиться в соревнования профессиональных футбольных клубов.
  • В своeм дебютном сезоне в профессиональном футболе команда финишировала на 4-м месте группы 4 Второй лиги Б.

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Источник: телеграм-канал «Сокола»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Сокол Казань
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