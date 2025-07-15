Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона

Казанский «Сокол» объявил о снятии с сезона Второй лиги. Причина – финансовые затруднения.
«Хотим поблагодарить всех болельщиков, руководство клуба, игроков, тренерский и административный штаб, а также официальную пресс-службу и генерального информационного партнера – медиаагентство «Родные» за то, что всегда были рядом и поддерживали клуб в трудную минуту.
До новых встреч, родные», – написали казанцы.
- «Сокол» (Казань) создан 18 ноября 2018 года.
- Осенью 2024 года после победы в любительском Кубке МФС «Приволжье» «Сокол» получил право заявиться в соревнования профессиональных футбольных клубов.
- В своeм дебютном сезоне в профессиональном футболе команда финишировала на 4-м месте группы 4 Второй лиги Б.
Источник: телеграм-канал «Сокола»