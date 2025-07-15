Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона

Казанский «Сокол» объявил о снятии с сезона Второй лиги. Причина – финансовые затруднения.

«Хотим поблагодарить всех болельщиков, руководство клуба, игроков, тренерский и административный штаб, а также официальную пресс-службу и генерального информационного партнера – медиаагентство «Родные» за то, что всегда были рядом и поддерживали клуб в трудную минуту.

До новых встреч, родные», – написали казанцы.