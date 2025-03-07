Хавбек «Спартака» перешел в клуб Второй лиги

Полузащитник Даниил Плотников перешел из «Спартака» в дзержинский «Химик».
Летом прошлого года он играл под руководством Деяна Станковича за основной состав красно-белых в товарищеском матче с «Насафом».
- 18-летний Плотников провел в прошлом году 5 матчей за «Спартак-2» во Второй лиге, а также 20 игр за команду U19 в молодежной лиге, где забил 5 голов и отдал 1 передачу.
- Также футболист привлекался в юношескую сборную России.
- «Химик» осенью занял 8-е место в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги и выбыл в дивизион Б.