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«Динамо» купит 18-летнего игрока «Амкара»

Полузащитник Даниил Промошкин перейдет из «Амкара» в «Динамо». Бело-голубые заплатят за него несколько миллионов рублей и возможные бонусы за будущие достижения.

18-летний футболист уже прошел медобследование. Ожидается, что «Динамо» подпишет контракт с игроком на три года.

«Динамо» опередило в борьбе за Промошкина «Локомотив», «Ростов» и «Балтику». Пока он будет играть в «Динамо-2», но ожидания от него в клубе высокие. «Отмечают его светлую голову, скорость и хороший пас», – пишет журналист Иван Карпов.

  • В прошлом году Промошкин провел за «Амкар» 14 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Он выступает на позиции центрального полузащитника.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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Комментарии (1)
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neim
1737720837
«Отмечают его светлую голову, скорость и хороший пас» А у латиносов всё равно и "головы светлей, скорость выше и пас лучше". Так что при любых раскладах, играть будут они, а не Промошкины, Грулёвы, Бессмертные, Лепские и прочие парни из России (((.
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