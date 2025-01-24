«Динамо» купит 18-летнего игрока «Амкара»

Полузащитник Даниил Промошкин перейдет из «Амкара» в «Динамо». Бело-голубые заплатят за него несколько миллионов рублей и возможные бонусы за будущие достижения.

18-летний футболист уже прошел медобследование. Ожидается, что «Динамо» подпишет контракт с игроком на три года.

«Динамо» опередило в борьбе за Промошкина «Локомотив», «Ростов» и «Балтику». Пока он будет играть в «Динамо-2», но ожидания от него в клубе высокие. «Отмечают его светлую голову, скорость и хороший пас», – пишет журналист Иван Карпов.