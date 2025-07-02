Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клуб из Казани объявил о смерти: последняя игра состоится возле кладбища, а болельщикам подадут кутью

Клуб из Казани объявил о смерти: последняя игра состоится возле кладбища, а болельщикам подадут кутью

2 июля, 18:31
1

Казанский «Сокол» из Второй лиги закрывается по финансовым причинам. Клуб опубликовал заявление.

«6 июля команда ФК «Сокол» проведeт свой последний матч в статусе профессионального клуба. В 13-м туре группы 4 LEON-Второй лиги Б казанцы примут «Крылья Советов-2».

По случаю прощального матча команда выйдет на поле в соответствующем статусу мероприятия чeрном комплекте формы, а для зрителей будет организовано специальное питание: в меню – кутья, гороховая каша, кисель.

Благодаря ФК «Сокол» свой путь в профессиональном футболе начали больше десятка воспитанников футбольных школ Татарстана, а казанские легенды – в прошлом игрок национальной команды России Евгений Варламов, а также Сергей Рыжиков – попробовали свои силы в качестве главных тренеров команды.

Прощание с профессиональным футбольным клубом «Сокол» состоится на казанском стадионе «Трудовые резервы», что по соседству с Арским кладбищем. Напоминаем, 6 июля, начало – в 12:00», – написали казанцы.

  • «Сокол» (Казань) создан 18 ноября 2018 года.
  • Осенью 2024 года после победы в любительском Кубке МФС «Приволжье» «Сокол» получил право заявиться в соревнования профессиональных футбольных клубов.
  • В своeм дебютном сезоне в профессиональном футболе команда финишировала на 4-м месте группы 4 Второй лиги Б.

Еще по теме:
Российского футболиста отстранили на 10 лет 2
Казанский «Сокол» вновь выставили на «Авито» 1
Мостовой сказал, кого нужно пригласить казанскому «Соколу» после таролога
Источник: «Чемпионат»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Сокол Казань
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1751473526
Если в ихнем смысле, то царство небесное...
Ответить
Главные новости
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
Все новости
Все новости
Клуб из Казани объявил о смерти: последняя игра состоится возле кладбища, а болельщикам подадут кутью
2 июля
1
Российского футболиста отстранили на 10 лет
30 мая
2
ВидеоМатч Второй лиги в Новосибирске перенесли – поле завалило снегом
20 апреля
3
Казанский «Сокол» вновь выставили на «Авито»
20 января
1
Генич трогательно поздравил свой бывший клуб «Амкар» с юбилеем
2024.12.07 11:10
В Тольятти закрывают футбольный клуб с опытом высшей лиги
2024.11.12 20:47
Президент «Амкара» раскрыл зарплаты во Второй лиге
2024.11.03 13:11
1
3-кратный чемпион России в составе «Спартака» принес кировскому «Динамо» повышение в классе
2024.10.20 10:53
2
Мостовой сказал, кого нужно пригласить казанскому «Соколу» после таролога
2024.10.14 17:35
В «Соколе» допустили приглашение священника, помимо таролога
2024.10.14 16:36
8
Губерниев отреагировал на поиски таролога казанским «Соколом»
2024.10.14 15:57
В «Соколе» раскрыли детали поиска таролога
2024.10.14 12:31
1
Клуб Второй лиги ищет таролога – известна предлагаемая зарплата
2024.10.14 11:14
5
ФотоКазанский «Сокол» оставил послание сопернику, забившему гол рукой
2024.10.13 15:02
ВидеоВо Второй лиге сыграли на заснеженном поле
2024.10.12 17:11
4
ВидеоНападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче Второй лиги
2024.10.12 13:12
4
Тренер команды Второй лиги назвал игроков «гастарбайтерами»
2024.10.11 21:07
«Сокол Казань» – «Волна»: прогноз на матч 22-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:38
«Рубин-2» – «Уралец-ТС»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:47
«Амкар» – «Урал-2»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:43
«Носта» – «Лада Тольятти»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:39
«Крылья Советов-2» – «Динамо Киров»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:36
«Динамо Брл» – «Оренбург-2»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:32
«Сокол» уволил Рыжикова через два месяца после назначения
2024.09.18 15:54
2
«Лада» – «Сокол Казань»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 16:01
«Рубин-2» – «Крылья Советов-2»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 15:55
«Динамо Киров» – «Амкар»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 15:50
«Акрон-2» – «Динамо Барнаул»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 15:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 