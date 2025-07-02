Клуб из Казани объявил о смерти: последняя игра состоится возле кладбища, а болельщикам подадут кутью

Казанский «Сокол» из Второй лиги закрывается по финансовым причинам. Клуб опубликовал заявление.

«6 июля команда ФК «Сокол» проведeт свой последний матч в статусе профессионального клуба. В 13-м туре группы 4 LEON-Второй лиги Б казанцы примут «Крылья Советов-2».

По случаю прощального матча команда выйдет на поле в соответствующем статусу мероприятия чeрном комплекте формы, а для зрителей будет организовано специальное питание: в меню – кутья, гороховая каша, кисель.

Благодаря ФК «Сокол» свой путь в профессиональном футболе начали больше десятка воспитанников футбольных школ Татарстана, а казанские легенды – в прошлом игрок национальной команды России Евгений Варламов, а также Сергей Рыжиков – попробовали свои силы в качестве главных тренеров команды.

Прощание с профессиональным футбольным клубом «Сокол» состоится на казанском стадионе «Трудовые резервы», что по соседству с Арским кладбищем. Напоминаем, 6 июля, начало – в 12:00», – написали казанцы.