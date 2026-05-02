Российский клуб назначил начальником команды девушку

2 мая, 11:33
4

Дзержинский «Химик» из Второй лиги объявил о необычном назначении. Начальником команды стала 34-летняя женщина.

«Ложкина Юлия Викторовна – новый начальник команды дзержинского «Химика».

Профессиональный путь.

2017–2018 гг. – работа в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

2018–2026 гг. – академия «Амкар», где Юлия совмещала должности администратора и начальника дублирующего состава, успешно выстраивая внутренние процессы команды.

Образование и компетенции.

Три высших образования, два из которых профильные спортивные:

  • специалист в сфере физической культуры и спорта.
  • спортивная психология.

Дополнительное удостоверение РФС по курсу «Психология в футболе».

Добро пожаловать в «Химик», Юлия!» – написал клуб.

Источник: телеграм-канал «Химика»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Химик
Комментарии (4)
Император 1
1777711653
Жалко Химик
Интерес
1777713191
Как слышу про "высчее оборзевание", выражающееся в трёх и более дипломах,заканчиваю обсуждение темы сразу.Это профанация.
FFR
1777730780
Женщина так женщина, мы не против. Главное, чтобы соответствовала.
Иван Петров 1986
1777895396
Так она женщина или девушка?
