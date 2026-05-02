Российский клуб назначил начальником команды девушку

Дзержинский «Химик» из Второй лиги объявил о необычном назначении. Начальником команды стала 34-летняя женщина.

«Ложкина Юлия Викторовна – новый начальник команды дзержинского «Химика».

Профессиональный путь.

2017–2018 гг. – работа в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

2018–2026 гг. – академия «Амкар», где Юлия совмещала должности администратора и начальника дублирующего состава, успешно выстраивая внутренние процессы команды.

Образование и компетенции.

Три высших образования, два из которых профильные спортивные:

специалист в сфере физической культуры и спорта.

спортивная психология.

Дополнительное удостоверение РФС по курсу «Психология в футболе».

Добро пожаловать в «Химик», Юлия!» – написал клуб.