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    Президент «Амкара» раскрыл зарплаты во Второй лиге

    В «Амкаре» провели пресс-конференцию по итогам сезона группы 4 Второй лиги. Это низший профессиональный дивизион России.

    Президент пермяков Валерий Чупраков высказался о зарплатах в турнире. Он сообщил, что в «Амкаре» не платят игрокам больше 150 тысяч рублей в месяц.

    Чупраков добавил, что у выигравшего группу и поднявшегося в «Серебро» кировского «Динамо» есть зарплаты 300 тысяч рублей в месяц.

    По словам Чупракова, выступающий в группе «Золото» «Челябинск» платит игрокам более 1 миллиона рублей в месяц.

    • «Амкар» финишировал в группе 2-м. Чупраков был в клубе еще во время выступления в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 13:11
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    Комментарии (1)
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1730635431
    Вот такие адекватные зарплаты должны быть и в премьер лиге.
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