Президент «Амкара» раскрыл зарплаты во Второй лиге

В «Амкаре» провели пресс-конференцию по итогам сезона группы 4 Второй лиги. Это низший профессиональный дивизион России.

Президент пермяков Валерий Чупраков высказался о зарплатах в турнире. Он сообщил, что в «Амкаре» не платят игрокам больше 150 тысяч рублей в месяц.

Чупраков добавил, что у выигравшего группу и поднявшегося в «Серебро» кировского «Динамо» есть зарплаты 300 тысяч рублей в месяц.

По словам Чупракова, выступающий в группе «Золото» «Челябинск» платит игрокам более 1 миллиона рублей в месяц.