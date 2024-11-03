Президент «Амкара» раскрыл зарплаты во Второй лиге

В «Амкаре» провели пресс-конференцию по итогам сезона группы 4 Второй лиги. Это низший профессиональный дивизион России.
Президент пермяков Валерий Чупраков высказался о зарплатах в турнире. Он сообщил, что в «Амкаре» не платят игрокам больше 150 тысяч рублей в месяц.
Чупраков добавил, что у выигравшего группу и поднявшегося в «Серебро» кировского «Динамо» есть зарплаты 300 тысяч рублей в месяц.
По словам Чупракова, выступающий в группе «Золото» «Челябинск» платит игрокам более 1 миллиона рублей в месяц.
- «Амкар» финишировал в группе 2-м. Чупраков был в клубе еще во время выступления в РПЛ.