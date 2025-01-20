Казанский «Сокол» вновь выставили на «Авито»

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев сообщил, что клуб вновь выставляют на «Авито». Цель – найти покупателя-инвестора.

До декабря «Сокол» финансировала IT-компания из Татарстана.

Сейчас клуб выставлен на продажу. Стоимость – 5,6 миллиона рублей.

В минувшем сезоне Второй лиги «Сокол» в своей группе финишировал 4-м.

– Никогда такого не было и вот опять?

– Да. Как бы ни было смешно, это очень грустно.

– Что случилось?

– У владельца клуба возникли проблемы. Так называемый финансовый разрыв и они теперь не могут содержать футбольный клуб. Нам надо искать новых владельцев.

– Через ту же платформу, что и летом?

– Верно. Потому что других способов найти нового владельца не вижу. Сколько бы писем ни отправлял крупным организациям, это никому не интересно.

– Проблемы у клуба начались еще перед Новым годом?

– Нам перед Новым годом сказали, что отталкиваться надо от бюджета, которое назвало руководство. После Нового года ситуация изменилась: выяснилось, что клуб вообще не получит финансирования.

– Сколько времени у вас на поиск спонсора?

– Десять дней. Процедура аттестации для участия в первенстве Второй лиги заканчивается через 10 дней. Потом все будет бессмысленно.

– Сейчас есть какие-то варианты?

– На данный момент чего-то конкретного нет.

– Остались ли долги перед игроками, тренерским штабом по прошлому году?

– Пока не говорю об этом. Головная боль сейчас – найти нового владельца.