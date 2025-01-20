Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Казанский «Сокол» вновь выставили на «Авито»

    Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев сообщил, что клуб вновь выставляют на «Авито». Цель – найти покупателя-инвестора.

    • До декабря «Сокол» финансировала IT-компания из Татарстана.
    • Сейчас клуб выставлен на продажу. Стоимость – 5,6 миллиона рублей.
    • В минувшем сезоне Второй лиги «Сокол» в своей группе финишировал 4-м.

    – Никогда такого не было и вот опять?

    – Да. Как бы ни было смешно, это очень грустно.

    – Что случилось?

    – У владельца клуба возникли проблемы. Так называемый финансовый разрыв и они теперь не могут содержать футбольный клуб. Нам надо искать новых владельцев.

    – Через ту же платформу, что и летом?

    – Верно. Потому что других способов найти нового владельца не вижу. Сколько бы писем ни отправлял крупным организациям, это никому не интересно.

    – Проблемы у клуба начались еще перед Новым годом?

    – Нам перед Новым годом сказали, что отталкиваться надо от бюджета, которое назвало руководство. После Нового года ситуация изменилась: выяснилось, что клуб вообще не получит финансирования.

    – Сколько времени у вас на поиск спонсора?

    – Десять дней. Процедура аттестации для участия в первенстве Второй лиги заканчивается через 10 дней. Потом все будет бессмысленно.

    – Сейчас есть какие-то варианты?

    – На данный момент чего-то конкретного нет.

    – Остались ли долги перед игроками, тренерским штабом по прошлому году?

    – Пока не говорю об этом. Головная боль сейчас – найти нового владельца.

    Новости по теме
    Мостовой сказал, кого нужно пригласить казанскому «Соколу» после таролога
    В «Соколе» допустили приглашение священника, помимо таролога 9
    Губерниев отреагировал на поиски таролога казанским «Соколом» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2025 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1737435826
    ждём на авито самый неликвидный актив лукойла. по такой же цене)
    Ответить
    Foxitkuban
    1737440490
    Как же все это грустно...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 