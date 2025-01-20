Казанский «Сокол» вновь выставили на «Авито»

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев сообщил, что клуб вновь выставляют на «Авито». Цель – найти покупателя-инвестора.
- До декабря «Сокол» финансировала IT-компания из Татарстана.
- Сейчас клуб выставлен на продажу. Стоимость – 5,6 миллиона рублей.
- В минувшем сезоне Второй лиги «Сокол» в своей группе финишировал 4-м.
– Никогда такого не было и вот опять?
– Да. Как бы ни было смешно, это очень грустно.
– Что случилось?
– У владельца клуба возникли проблемы. Так называемый финансовый разрыв и они теперь не могут содержать футбольный клуб. Нам надо искать новых владельцев.
– Через ту же платформу, что и летом?
– Верно. Потому что других способов найти нового владельца не вижу. Сколько бы писем ни отправлял крупным организациям, это никому не интересно.
– Проблемы у клуба начались еще перед Новым годом?
– Нам перед Новым годом сказали, что отталкиваться надо от бюджета, которое назвало руководство. После Нового года ситуация изменилась: выяснилось, что клуб вообще не получит финансирования.
– Сколько времени у вас на поиск спонсора?
– Десять дней. Процедура аттестации для участия в первенстве Второй лиги заканчивается через 10 дней. Потом все будет бессмысленно.
– Сейчас есть какие-то варианты?
– На данный момент чего-то конкретного нет.
– Остались ли долги перед игроками, тренерским штабом по прошлому году?
– Пока не говорю об этом. Головная боль сейчас – найти нового владельца.