В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона

Президент РФС Александр Дюков считает, что пока нет предпосылок для того, чтобы какой‑либо клуб не смог завершить сезон‑2025/26.

«Каких‑то предпосылок для того, чтобы какой‑то из клубов закончил свое выступление, не завершив сезон, на данный момент нет. Вы знаете, что мы достаточно серьезно ужесточили наши требования при лицензировании, и часть клубов эту процедуру не прошли.

Конечно, все возможно, жизнь есть жизнь. Но думаю, что все клубы, которые начнут этот сезон, его завершат», – сказал Дюков.