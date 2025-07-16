Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона

В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона

Сегодня, 11:55
1

Президент РФС Александр Дюков считает, что пока нет предпосылок для того, чтобы какой‑либо клуб не смог завершить сезон‑2025/26.

«Каких‑то предпосылок для того, чтобы какой‑то из клубов закончил свое выступление, не завершив сезон, на данный момент нет. Вы знаете, что мы достаточно серьезно ужесточили наши требования при лицензировании, и часть клубов эту процедуру не прошли.

Конечно, все возможно, жизнь есть жизнь. Но думаю, что все клубы, которые начнут этот сезон, его завершат», – сказал Дюков.

  • После окончания прошлого сезона «Химки» приостановили свою деятельность из-за долгов.
  • С турниров во Второй лиге этим летом снялись таганрогский «Форте», «Сокол Казань» и «Химки-2».

Еще по теме:
Губерниев высказался о возможном возвращении России к международным турнирам до конца года 2
В РФС сказали, будет ли Россия играть на нейтральных полях при возвращении к официальным турнирам 3
Президент РФС прокомментировал драку Смолова в кафе 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Форте Сокол Казань Химки-М Дюков Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1752657633
Спартак расформируют? За судей вон взялись, а они главная атакующая мощь хряков. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
«Фенербахче» готовится к новому раунду переговоров по Венделу
13:19
1
«Истанбул Башакшехир» договорился с ЦСКА по Файзуллаеву
12:42
4
Белорус Шкурин испугался лететь на матч в Казахстан из-за угрозы ареста
12:32
1
Медведев оценил состояние Вендела после возвращения игрока в Санкт-Петербург
12:25
7
ФотоРПЛ опубликовала данные о посещаемости домашних матчей клубов в сезоне-2024/25
12:23
2
Африканская страна станет спонсором «Барселоны»
11:36
4
Гендиректор «Спартака» сказал, зачем клуб подписал Заболотного
11:18
3
Генич похвалил руководство «Зенита»
10:56
24
Кирьяков назвал «Зенит» фаворитом нового сезона: «Перенесли празднование 100-летия, не жалеют денег, чтобы усилиться»
10:32
15
Экс-футболист ЦСКА сказал, какие игроки нужны «Спартаку»
10:25
8
Все новости
Все новости
Журналист назвал астрономической зарплату, которую «Зенит» предложил Риосу
13:06
Обещание Мусаева болельщикам «Краснодара»
12:42
1
СпецпроектВспомните команды РПЛ по расстановке!
12:26
Агент Вагнера Лава высказался о возможном переходе игрока в Медиалигу
12:04
1
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
11:55
1
Семак поделился впечатлениями от Веги
11:44
2
Гендиректор «Спартака» сказал, зачем клуб подписал Заболотного
11:18
3
Экс-тренер «Динамо» оценил вероятность скорой отставки Карпина при отсутствии результатов
11:09
1
Генич похвалил руководство «Зенита»
10:56
24
«Фламенго» сделает новое предложение по игроку «Динамо»
10:43
Кирьяков назвал «Зенит» фаворитом нового сезона: «Перенесли празднование 100-летия, не жалеют денег, чтобы усилиться»
10:32
15
Экс-футболист ЦСКА сказал, какие игроки нужны «Спартаку»
10:25
8
Агент Риоса отреагировал на информацию о предложении «Зенита»
10:13
1
Адиев рассказал о сложностях с составом «Крыльев»
10:00
Корнеев назвал главного фаворита нового сезона в РПЛ
09:42
5
В «Локомотиве» назвали задачи на сезон-2025/26
09:25
1
У Вендела были проблемы с вылетом в Россию
09:21
7
Пономарев сказал, кто победит в РПЛ в новом сезоне
09:07
3
Агенты Уэсли прокомментировали информацию о предложении от «Зенита»
08:53
1
Ловчев оценил уровень Тюкавина и Головина для игры за «Барселону»
08:34
5
«Крылья Советов» отказались от хавбека «Локомотива»
08:26
Нагучев исключил «Спартак» из числа претендентов на медали в РПЛ
08:11
15
Агент Рубенса прокомментировал информацию об интересе «Динамо»
07:59
Корнеев критично оценил работу «Спартака» на трансферном рынке этим летом
07:50
8
Российский победитель ЛЧ будет выпускать собственное вино
07:20
Мовсесьян откровенно рассказал, почему отговорил ЦСКА от трансфера Соболева
07:17
1
«Зенит» дал обещание Венделу
07:13
19
Моуриньо отказал «Спартаку»
07:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 