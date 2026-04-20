  • Российский тренер недоволен назначением в клуб Второй лиги: «*** я вообще сюда пришел?»

Российский тренер недоволен назначением в клуб Второй лиги: «*** я вообще сюда пришел?»

Вчера, 00:28
1

Евгений Аверьянов, главный тренер «Урала-2», нецензурно отреагировал на красную карточку в матче Второй лиги Б.

«Урал-2» проиграл КДВ со счетом 0:2 в 3-м туре турнира.

Аверьянов получил красную карточку на 65-й минуте. За несколько минут до этого красную карточку также показали игроку «Урала-2» Илье Шахматову.

«***, ***, *** [зачем] я вообще сюда пришел? Тьфу, *** [блин]» – сказал Аверьянов, покидая бровку.

  • В прошлом году Аверьянов работал главным тренером екатеринбургского «СиндЕката», который выступает в Медиалиге.
  • В 2024 году Аверьянов был во главе первой команды «Урала».
  • Сейчас ее возглавляет Василий Березуцкий.

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 КДВ Урал-2 Аверьянов Евгений
Комментарии (1)
1776672222
По Сеньке шапка.
