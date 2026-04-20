Российский тренер недоволен назначением в клуб Второй лиги: «*** я вообще сюда пришел?»

Евгений Аверьянов, главный тренер «Урала-2», нецензурно отреагировал на красную карточку в матче Второй лиги Б.
«Урал-2» проиграл КДВ со счетом 0:2 в 3-м туре турнира.
Аверьянов получил красную карточку на 65-й минуте. За несколько минут до этого красную карточку также показали игроку «Урала-2» Илье Шахматову.
«***, ***, *** [зачем] я вообще сюда пришел? Тьфу, *** [блин]» – сказал Аверьянов, покидая бровку.
- В прошлом году Аверьянов работал главным тренером екатеринбургского «СиндЕката», который выступает в Медиалиге.
- В 2024 году Аверьянов был во главе первой команды «Урала».
- Сейчас ее возглавляет Василий Березуцкий.
Источник: «Бомбардир»