Российский тренер недоволен назначением в клуб Второй лиги: «*** я вообще сюда пришел?»

Евгений Аверьянов, главный тренер «Урала-2», нецензурно отреагировал на красную карточку в матче Второй лиги Б.

«Урал-2» проиграл КДВ со счетом 0:2 в 3-м туре турнира.

Аверьянов получил красную карточку на 65-й минуте. За несколько минут до этого красную карточку также показали игроку «Урала-2» Илье Шахматову.

«***, ***, *** [зачем] я вообще сюда пришел? Тьфу, *** [блин]» – сказал Аверьянов, покидая бровку.