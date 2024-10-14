Губерниев отреагировал на поиски таролога казанским «Соколом»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о размещении казанским «Соколом» вакансии таролога на одном из сайтов.

«Я думаю, что им нужен не таролог, а таролог-сексопатолог. Если будет такого профиля специалист, то сразу дела пойдут на лад.

Наверняка есть таролог-сексопатолог, который поможет разобраться с проблемами тех людей, которые приглашают таролога. XXI век на дворе, поэтому самое время.

Глядишь, там ещe и психотерапевты подтянутся. Главврач Маргулис может тоже ребятам телевизор запретить. Всe идeт по плану», – сказал Губерниев.