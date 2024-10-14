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    • Губерниев отреагировал на поиски таролога казанским «Соколом»

    Губерниев отреагировал на поиски таролога казанским «Соколом»

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о размещении казанским «Соколом» вакансии таролога на одном из сайтов.

    «Я думаю, что им нужен не таролог, а таролог-сексопатолог. Если будет такого профиля специалист, то сразу дела пойдут на лад.

    Наверняка есть таролог-сексопатолог, который поможет разобраться с проблемами тех людей, которые приглашают таролога. XXI век на дворе, поэтому самое время.

    Глядишь, там ещe и психотерапевты подтянутся. Главврач Маргулис может тоже ребятам телевизор запретить. Всe идeт по плану», – сказал Губерниев.

    • Ранее «Сокол» открыл вакансию таролога на специализированном сайте с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц.
    • Это дебютный сезон клуба во Второй лиге.
    • «Сокол» идет 5-м в группе 4 дивизион Б.

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    Источник: «Советский спорт»

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