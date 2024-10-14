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    • В «Соколе» допустили приглашение священника, помимо таролога

    В «Соколе» допустили приглашение священника, помимо таролога

    Руководитель отдела медиакоммуникаций казанского «Сокола» Адель Сафин рассказал, что на вакансию таролога в клубе откликнулось уже больше 150 человек.

    – На нашу вакансию откликнулось уже больше 150 человек. Мы возьмем кого‑то после собеседования.

    – Зачем это вам?

    – Все средства хороши на пути к победе.

    – Некоторые клубы приглашают священников на базу, например. Вы не хотите нанять священнослужителя?

    – В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты.

    • Ранее «Сокол» открыл вакансию таролога на специализированном сайте с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц.
    • Это дебютный сезон клуба во Второй лиге.
    • «Сокол» идет 5-м в группе 4 дивизион Б.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (8)
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    The only one
    1728914055
    А вариантов море: разнообразные шаманы, вуду, кашпировские всех мастей. Не проще ли потратиться на приличного тренера и нормальных игроков? Или так не интересно?
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    fakeid
    1728914139
    ясно. решили делать как в спартаге, священников уже стали звать. но те пошли дальше: при зарембе даже поселили на базе нутрициолога, который подбирал правильный комбикорм для команды. а до этого провели гей-парад в тарасофке - и даже это не помогло. как болтались в середине таблицы - так и болтаются до сих пор.
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    MazaiNN
    1728916136
    Имама и равнина с далай ламой...
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    ...уефан
    1728916148
    ...вот-вот, всем "Соколом" и на дурку!...
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