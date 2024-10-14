В «Соколе» допустили приглашение священника, помимо таролога

Руководитель отдела медиакоммуникаций казанского «Сокола» Адель Сафин рассказал, что на вакансию таролога в клубе откликнулось уже больше 150 человек.

– На нашу вакансию откликнулось уже больше 150 человек. Мы возьмем кого‑то после собеседования.

– Зачем это вам?

– Все средства хороши на пути к победе.

– Некоторые клубы приглашают священников на базу, например. Вы не хотите нанять священнослужителя?

– В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты.