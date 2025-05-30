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Российского футболиста отстранили на 10 лет

30 мая 2025, 14:48
2

Комитет по этике РФС вынес жесткое решение против игрока казанского «Сокола» Александра Циберкина.

Его отстранили на 10 лет за нарушение регламента о ставках.

«В связи с допущенными футболистом ФК «Сокол» г. Казань Александром Циберкиным нарушениями статьей 18, 21 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Александру Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет», – говорится в вердикте комитета.

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Источник: сайт РФС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Сокол Казань Циберкин Александр
Комментарии (2)
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Mirak92
1748607915
Как же сборная без него теперь
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Цугундeр
1748611152
А он точно не воспитанник спартака )?
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