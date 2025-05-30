Российского футболиста отстранили на 10 лет

Комитет по этике РФС вынес жесткое решение против игрока казанского «Сокола» Александра Циберкина.

Его отстранили на 10 лет за нарушение регламента о ставках.

«В связи с допущенными футболистом ФК «Сокол» г. Казань Александром Циберкиным нарушениями статьей 18, 21 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Александру Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет», – говорится в вердикте комитета.