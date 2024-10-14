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    • Мостовой сказал, кого нужно пригласить казанскому «Соколу» после таролога

    Мостовой сказал, кого нужно пригласить казанскому «Соколу» после таролога

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о поиске таролога казанским «Соколом».

    «Чистый хайп, как к себе еще привлечь внимание? Как в жизни бывает, ты играешь на высочайшем уровне, забиваешь, тебя все знают. А люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали. Думаешь, как это возможно? Такая вот сейчас жизнь.

    Забейте 30 голов, и о вас будут говорить. А кто-то один гол за десять лет забьет и ходит, рассказывает... Могут дойти до такого, что могут батюшку позвать, клоуна в клуб. Сначала таролога, а потом и уролога пригласите. Сейчас такое не только в футболе происходит, во всех сферах. Там того пригласили, там другого», – сказал Мостовой.

    • Ранее «Сокол» открыл вакансию таролога на специализированном сайте с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц.
    • Это дебютный сезон клуба во Второй лиге.
    • «Сокол» идет 5-м в группе 4 дивизиона Б.

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    Источник: Legalbet

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