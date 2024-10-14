Мостовой сказал, кого нужно пригласить казанскому «Соколу» после таролога

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о поиске таролога казанским «Соколом».

«Чистый хайп, как к себе еще привлечь внимание? Как в жизни бывает, ты играешь на высочайшем уровне, забиваешь, тебя все знают. А люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали. Думаешь, как это возможно? Такая вот сейчас жизнь.

Забейте 30 голов, и о вас будут говорить. А кто-то один гол за десять лет забьет и ходит, рассказывает... Могут дойти до такого, что могут батюшку позвать, клоуна в клуб. Сначала таролога, а потом и уролога пригласите. Сейчас такое не только в футболе происходит, во всех сферах. Там того пригласили, там другого», – сказал Мостовой.