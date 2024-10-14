Клуб Второй лиги ищет таролога – известна предлагаемая зарплата

Казанский «Сокол» открыл вакансию на специализированном сайте. Клуб Второй лиги ищет таролога на зарплату 300 тысяч рублей в месяц.

«Сокол» ищет таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября 14:00 в Нижнем Новгороде против команды «Пари НН» и на игры в новом сезоне», – сказано в описании вакансии.