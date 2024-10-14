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    • Клуб Второй лиги ищет таролога – известна предлагаемая зарплата

    Клуб Второй лиги ищет таролога – известна предлагаемая зарплата

    Казанский «Сокол» открыл вакансию на специализированном сайте. Клуб Второй лиги ищет таролога на зарплату 300 тысяч рублей в месяц.

    «Сокол» ищет таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября 14:00 в Нижнем Новгороде против команды «Пари НН» и на игры в новом сезоне», – сказано в описании вакансии.

    • Это дебютный сезон «Сокола» во Второй лиге.
    • «Сокол» идет в своей группе 5-м.
    • Команду тренирует экс-игрок сборной России Евгений Варламов.

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    Источник: HH

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1728894734
    рекомендую кандидатуру номэда - это потомственный пиТаролог из пиТарасофки, к командировкам готов, если на новом месте будут бачки, в которых можно порыться и отсидеться)
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