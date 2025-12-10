Корнеев оценил вариант с Ивичем для «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев рассказал, какой тренер подойдет «Спартаку».

«Если по типажу, то идеальнее Ивича сложно найти – по знаниям, умению управлять. Но он сейчас не придет. Он принял в ОАЭ «Аль‑Айн» на четвертом месте, а уже идет на первом. По типажу нужно искать такого. Чтобы у него был опыт побед и он понимал, что нужно делать», – сказал Корнеев.