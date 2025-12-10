Введите ваш ник на сайте
Гендиректор «Спартака» – о болении за ЦСКА: «Никакой биполярочки у меня нет»

Сегодня, 11:15
2

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов объяснил, почему в интернете есть его фотографии в символике ЦСКА.

– Очень много фанатов «Спартака» и ЦСКА возбудились, когда вы были назначены гендиректором клуба, потому что не понимали, почему появились ваши фото в шарфе ЦСКА.

– Откуда они возникли, я сам ума не приложу.

– Действительно ли вы болели за ЦСКА, как об этом говорят?

– Когда мое назначение было озвучено и когда, наверное, первые 2-3 дня все достаточно живо реагировали, после этого целый ряд, как говорит Александр Мостовой, футбольных людей, высказались. И ваши, скажем так, старшие акулы пера, например, Игорь Рабинер, по-моему очень четко высказались на эту тему. Я думаю, вы все примерно помните, какой был основной лейтмотив.

У меня все очень просто: ко мне обратились люди, с которыми я работал в «Лукойле» 10 лет. Я знаю их почти четверть века. Они доверяют мне, я доверяю им. Это предложение звучало несколько раз и раньше. Поэтому они примерно знают, что от меня ожидать, исходя из нашей совместной работы. Они знают, что я безумно люблю футбол. Конечно, на уровне любителя, но, наверное, это тоже немного помогает.

Никакой биполярочки у меня нет. Я прекрасно, какие у клуба цели, понимаю мои задачи в этой связи. И мои юношеские-молодежные какие-то еще пристрастия мне совершенно не мешают работать на благо клуба. А вот как получится, это мы посмотрим, я думаю, для начала, ближе к концу этого сезона, потом – следующего.

  • Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака» 6 октября.
  • Ранее он также работал первым вице-президентом «Газпромбанка».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Некрасов Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1765355408
И мои юношеские-молодежные какие-то еще пристрастия мне совершенно не мешают====== Ну понятно--биополярочки нет .Есть ошибки молодости--болел за ЦСКА, когда нужно было болеть за Спартак. Ну и провалы в памяти--не помнит про свои фото в шарфе ЦСКА. Гы гы
Ответить
Alemann
1765356783
Ну да, биполярки нет. Больше похоже на шизофрению.
Ответить
