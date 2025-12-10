Введите ваш ник на сайте
Бубнов назвал фаворита в борьбе за титул в РПЛ

Сегодня, 11:26

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался

– «Краснодар» одержал победу над ЦСКА, и поэтому «Зенит» уходит на перерыв всe-таки на второй позиции. А неожиданность, что «Локомотив» третий?

– По игре нет. Точно так по игре не неожиданно, что «Краснодар» на первом месте. Если бы вот сейчас чемпионат заканчивался и нужно было бы определить чемпиона, это 100% чемпион. И последняя игра это показала.

Что касается ЦСКА и «Локомотива», то эти команды будут бороться, ну и «Зенит», естественно, за тройку и за чемпионство. Но «Зенит» сейчас не явный фаворит. Он – один из четырех команд. Фаворит по игре сейчас «Краснодар» – однозначно.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. Далее расположились «Зенит» (39 очков), «Локомотив» (37), ЦСКА (36).
  • Чемпионат России возобновится в конце февраля.

Еще по теме:
Корнеев назвал единственную позицию, которую можно усилить в «Краснодаре» 2
Комментарий ЦСКА по судейству в матче с «Краснодаром» 12
Семин назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ 4
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Зенит Краснодар Бубнов Александр
