Бубнов назвал фаворита в борьбе за титул в РПЛ

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался

– «Краснодар» одержал победу над ЦСКА, и поэтому «Зенит» уходит на перерыв всe-таки на второй позиции. А неожиданность, что «Локомотив» третий?

– По игре нет. Точно так по игре не неожиданно, что «Краснодар» на первом месте. Если бы вот сейчас чемпионат заканчивался и нужно было бы определить чемпиона, это 100% чемпион. И последняя игра это показала.

Что касается ЦСКА и «Локомотива», то эти команды будут бороться, ну и «Зенит», естественно, за тройку и за чемпионство. Но «Зенит» сейчас не явный фаворит. Он – один из четырех команд. Фаворит по игре сейчас «Краснодар» – однозначно.