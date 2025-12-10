Отставка в РПЛ, увольнение Тихонова, зарплата Соболева, реконструкция «Лукойл Арены» и другие новости

Подробности предложений «Зенита» по покупке Джона и Жезуса.

В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера.

Тихонов уволен из клуба Первой лиги.

Заболотный может покинуть «Спартак» – его хотят подписать четыре клуба РПЛ.

Раскрыта зарплата Соболева в «Зените».

«Акрон» установил для «Динамо» ценник на Тедеева.

Станкович близок к возвращению к работе.

Клуб РПЛ останется без зарплаты на 2-3 месяца.

Заявление «Динамо Мх» насчет отставки Биджиева.

«Спартак» реконструирует «Лукойл Арену».