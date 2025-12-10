Отставка в РПЛ, увольнение Тихонова, зарплата Соболева, реконструкция «Лукойл Арены» и другие новости

Подробности предложений «Зенита» по покупке Джона и Жезуса.
В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера.
Тихонов уволен из клуба Первой лиги.
Заболотный может покинуть «Спартак» – его хотят подписать четыре клуба РПЛ.
Раскрыта зарплата Соболева в «Зените».
«Акрон» установил для «Динамо» ценник на Тедеева.
Станкович близок к возвращению к работе.
Клуб РПЛ останется без зарплаты на 2-3 месяца.
Заявление «Динамо Мх» насчет отставки Биджиева.
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Источник: «Бомбардир»